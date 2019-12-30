Черногорские политики и журналисты обвинили Сербию в дестабилизации

БЕЛГРАД, 30 дек - РИА Новости. Политики, ученые и журналисты в Политики, ученые и журналисты в Черногории подписали призыв, в котором обвиняют официальный Белград в предположительном вмешательстве во внутренний вопрос Подгорицы о законе о религиозных объединениях, сообщило национальное телевидение страны.

Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Полиция избила епископа Диоклийского Мефодия. Были задержаны десятки человек на улицах. После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех депутатов оппозиционного Демократического фронта.

В субботу лидер правящей Демократической партии социалистов и президент страны Мило Джуканович подписал спорный закон. В воскресенье вечером в городах Подгорице, Никшиче, Плужине, Биело-Поле, Беране, Даниловграде, Баре, Тивате, Герцег-Нови прошли акции протеста, МВД сообщило о четырех пострадавших полицейских, несколько человек было задержано.

"Речь идет еще об одной из попыток официального Белграда вернуть Черногорию в государственное поле Сербии и таким образом препятствовать ее консолидации как самостоятельного и суверенного государства", - говорится в призыве, который наряду с черногорскими деятелями подписали бывший президент Хорватии Степан Месич и экс-президент Словении Милан Кучан.

"Стратег, покровитель, логист и руководитель последней попытки дестабилизации Черногории - официальный Белград, точнее власти Сербии, Сербская православная церковь и крупнейшие оппозиционные партии. И в этот раз сербские элиты постоянно требовали от властей страны радикальной реакции", - цитирует документ телеканал.

Представители Сербской православной церкви (СПЦ) в воскресенье отказались взять на себя ответственность за насилие на протестах. Православные епископы СПЦ в Черногории ранее призвали верующих к ненасильственному, но постоянному выражению несогласия с законом о церквях.

Архиереи призвали верующих "молитвенно выражать протест", а полицию и руководство страны - не применять силу.

Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ сообщила в пятницу, что на всех православных храмах в стране каждые два часа будет заупокойный колокольный звон до Рождества, а после вечерней службы будет проходить отдельный молебен в поддержку церкви и верующих.

Ранее руководство СПЦ в Черногории возложило на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона. Епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий заявил ранее, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.