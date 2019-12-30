Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-30T16:29+0300
https://ria.ru/20191230/1563025723.html
Черногорские политики и журналисты обвинили Сербию в дестабилизации
https://cdn21.img.ria.ru/images/149095/40/1490954047_0:206:2909:1842_1036x0_80_0_0_4ec95576cbd7aaf18753612fcd3fdd5d.jpg
РИА Новости

Черногорские политики и журналисты обвинили Сербию в дестабилизации

16:28 30.12.2019 (обновлено: 16:29 30.12.2019)
445
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкНа улицах Подгорицы
На улицах Подгорицы
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
На улицах Подгорицы. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 дек - РИА Новости. Политики, ученые и журналисты в Черногории подписали призыв, в котором обвиняют официальный Белград в предположительном вмешательстве во внутренний вопрос Подгорицы о законе о религиозных объединениях, сообщило национальное телевидение страны.
Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Полиция избила епископа Диоклийского Мефодия. Были задержаны десятки человек на улицах. После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех депутатов оппозиционного Демократического фронта.
Фундамент храма Александра Невского на острове Святой Стефан в Черногории
Вчера, 10:08Религия и мировоззрение
РПЦ предупредила о последствиях принятия в Черногории закона о церквях
В субботу лидер правящей Демократической партии социалистов и президент страны Мило Джуканович подписал спорный закон. В воскресенье вечером в городах Подгорице, Никшиче, Плужине, Биело-Поле, Беране, Даниловграде, Баре, Тивате, Герцег-Нови прошли акции протеста, МВД сообщило о четырех пострадавших полицейских, несколько человек было задержано.
"Речь идет еще об одной из попыток официального Белграда вернуть Черногорию в государственное поле Сербии и таким образом препятствовать ее консолидации как самостоятельного и суверенного государства", - говорится в призыве, который наряду с черногорскими деятелями подписали бывший президент Хорватии Степан Месич и экс-президент Словении Милан Кучан.
"Стратег, покровитель, логист и руководитель последней попытки дестабилизации Черногории - официальный Белград, точнее власти Сербии, Сербская православная церковь и крупнейшие оппозиционные партии. И в этот раз сербские элиты постоянно требовали от властей страны радикальной реакции", - цитирует документ телеканал.
Представители Сербской православной церкви (СПЦ) в воскресенье отказались взять на себя ответственность за насилие на протестах. Православные епископы СПЦ в Черногории ранее призвали верующих к ненасильственному, но постоянному выражению несогласия с законом о церквях.
Акция протеста против законопроекта о свободе вероисповедания в Никшиче, Черногория
29 декабря, 00:28Религия и мировоззрение
В Черногории протестующие вступили в перепалку с братом президента
Архиереи призвали верующих "молитвенно выражать протест", а полицию и руководство страны - не применять силу.
Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ сообщила в пятницу, что на всех православных храмах в стране каждые два часа будет заупокойный колокольный звон до Рождества, а после вечерней службы будет проходить отдельный молебен в поддержку церкви и верующих.
Ранее руководство СПЦ в Черногории возложило на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона. Епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий заявил ранее, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.
В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. У соборного храма Святого Василия Острожского в центре города собрались около шести тысяч человек. Участники сбора потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
Епископ Диоклийский Сербской православной церкви Мефодий (справа)
27 декабря, 14:32Религия и мировоззрение
Избитый в Черногории епископ призвал верующих сохранять мир
1110133
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеСербская православная церковьЧерногорияСербияВ мире
Рекомендуем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл рассказал о "борьбе с Россией" в Черногории
Автомобиль полиции на Украине
УПЦ: под Винницей сторонники "новой церкви" избили священников
Крещение ребенка
В РПЦ объяснили разрешение "иностранных" имен при крещении
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
В Турции заявили, что действия США толкают на сближение с Россией
Жанин Аньес
Боливия высылает глав посольств Испании и Мексики
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х Язиджи на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 5 декабря 2017
Антиохийский патриарх готов ехать на собор предстоятелей в Иорданию
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение
Помощник президента РФ Владислав Сурков
Guardian включила Суркова в список людей, которые повлияют на 2020 год
Пресс-центр Sputnik Эстония
Swedbank закрыл счета сотрудников Sputnik Эстония
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток — 2
Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл призвал верующих писать письма поддержки в Черногорию
Рассмотрение по существу уголовного дела Нины Масляевой - бывшего главного бухгалтера АНО Седьмая студия режиссера Кирилла Серебренникова в Мещанском суде. 11 апреля 2019
Фигурантку дела "Седьмой студии" отказались судить в особом порядке
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Пушков сравнил позицию Украины по газу с "домиком Ниф-Нифа"
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
Росстат: снизилась доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи
Глава МИД Ирана назвал переговоры с Лавровым плодотворными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Космонавтам дали отдохнуть в Новый год и на Рождество
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
Лента новостейМолния