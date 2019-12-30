Более 20 тысяч участников собрал конкурс "Мастера гостеприимства"

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Более 20 тысяч участников в возрасте от 18 до 83 лет из 85 регионов России будут бороться за звание лучших на всероссийском конкурсе "Мастера гостеприимства" – одном из проектов президентской платформы АНО "Россия – страна возможностей", сообщил генеральный директор АНО "РСВ" Более 20 тысяч участников в возрасте от 18 до 83 лет из 85 регионов России будут бороться за звание лучших на всероссийском конкурсе "Мастера гостеприимства" – одном из проектов президентской платформы АНО "Россия – страна возможностей", сообщил генеральный директор АНО "РСВ" Алексей Комиссаров

"Конкурс "Мастера гостеприимства" проводится впервые. За полтора месяца мы получили 20935 регистраций от участников из всех регионов страны, что говорит о высокой востребованности проекта среди россиян. Среди участников 65,7% – женщины, 34,3% – мужчины. Самыми активными стали конкурсанты из Башкортостана, Москвы, Крыма, Мурманской области и Санкт-Петербурга", - привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.

По данным руководителя конкурса Евгения Малыгина, "основную аудиторию участников конкурса составляет молодежь до 30 лет - 33% от общего числа регистраций. Количество участников в возрасте 18 лет – 5,4% от общего числа заявок (1132 человека). Самому опытному участнику - 83 года.

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября. Его цель — раскрытие потенциала профессионалов, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, помимо знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов госвласти, 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления "Сколково". При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы госвласти, ведущие компании и организации.