Руденя: тверские власти окажут максимальную поддержку пожилым людям

ТВЕРЬ, 30 дек – РИА Новости. Власти Тверской области пообещали оказывать максимальную поддержку пожилым людям.
"Сегодня очень важно сохранять историческую правду. Большая роль в этом принадлежит старшему поколению. В свою очередь, задача власти – обеспечить максимальную поддержку пожилым людям. Если старших уважают и любят, значит, у общества есть будущее", - сказал губернатор области Игорь Руденя на встрече в понедельник с пенсионерами в Тверском геронтологическом центре.
Центр, рассчитанный на 180 мест, в том числе для людей с инвалидностью, был открыт в 1968 году. Там организовано многопрофильное медицинское обслуживание: работают терапевты, хирург, невролог, психиатр, рентгенолог, психолог, стоматолог, инструктор лечебной физкультуры. Организована школа ухода за пожилыми людьми и инвалидами.
В этом году в центр поступило новое оборудование по национальному проекту "Демография".
В пресс-службе областного правительства напомнили, что в этом годку по национальному проекту для комплексных центров социального обслуживания населения по национальному проекту были приобретены 17 автомобилей для доставки граждан старше 65 лет из сельской местности в медицинские организации к узким специалистам и для прохождения диспансеризации.
В настоящее время в Тверской области проживают более 370 тысяч людей старшего возраста. Для них в регионе действуют различные виды социальной помощи, ряд услуг – "социальный автомобиль", социальное обслуживание на дому, прокат средств адаптации, услуги юриста, психолога и многое другое.
В Тверской области также предусмотрены диспансеризация и иммунизация жителей пенсионного возраста, проживающих в социальных учреждениях, обучение пожилых граждан по линии службы занятости.