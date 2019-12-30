Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T16:16+0300
https://ria.ru/20191230/1563025066.html
Жительницу КБР будут судить за обман сводной сестры
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:617:2544:2048_1036x0_80_0_0_48cbfa079d3de06bfdb2515f5acd44c0.jpg
РИА Новости

Жительницу КБР будут судить за обман сводной сестры

16:16 30.12.2019
611
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 30 дек - РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в хищении у сводной сестры частного дома и более 500 тысяч рублей, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, 19 марта 2014 года в доме, принадлежащем пенсионерке Розе Шаваевой 1941 года рождения, произошел пожар, в результате которого жилищу был причинен значительный ущерб.
Прокуратура
25 декабря, 18:42
Трех бизнесменов из КБР обвинили в хищении более миллиарда рублей
Отмечается, что сводная сестра потерпевшей задумала приобрести право собственности на ее дом и земельный участок. Как считает следствие, она ввела в заблуждение нотариуса, которой сообщила об утрате всех правоустанавливающих документов на домовладение в результате пожара, а также о намерении своей сестры переоформить домовладение на нее.
Пенсионерка подписала выданную нотариусом генеральную доверенность, чем дала своей сестре право совершать сделки от ее имени. Та же под предлогом ремонта в домовладении завладела накоплениями потерпевшей в размере 400 тысяч рублей.
"Через несколько месяцев под аналогичным предлогом она получила от пенсионерки еще 100 тысяч рублей, а затем, воспользовавшись доверенностью, сняла с ее счета 20 тысяч рублей. Кроме того, для отчуждения права собственности пенсионерки на жилой дом и земельный участок она составила и заключила со своей дочерью от имени потерпевшей договор купли-продажи, в соответствии с которым та якобы продала домовладение за 850 тысяч рублей",- говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России
11 декабря, 14:43
Двух бывших челябинских чиновников подозревают в получении взятки
Уточняется, что через месяц женщина заключила со своей дочерью сделку, в которой уже сама выступила покупателем домовладения, получив тем самым право распоряжаться им по своему усмотрению.
Женщине предъявлено обвинение по статьям "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение" и "Хищение чужого имущества путем обмана" УК РФ, санкции которых предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Как отмечает ведомство, расследование данного уголовного дела находилось на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Сотрудник полиции
28 декабря, 12:30
В Москве женщина выманивала деньги у родителей онкобольных детей
710010
Обсудить 0
Следственный комитет РФАлександр БастрыкинРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Алуште в фонтане обнаружили тело мужчины
Рассмотрение по существу уголовного дела Нины Масляевой - бывшего главного бухгалтера АНО Седьмая студия режиссера Кирилла Серебренникова в Мещанском суде. 11 апреля 2019
Фигурантку дела "Седьмой студии" отказались судить в особом порядке
Прокуратура
Жителя Чечни будут судить за похищение и вымогательство
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Убившая дочь из-за плача жительница Башкирии получила 15 лет колонии
Сотрудник следственного комитета России
В Омске нашли стоящий на коленях труп
Статуя Фемиды в суде
На Урале осудили двух человек, убивших знакомого за телефон
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В Калужской области спасатель погиб, вытаскивая из воды рыбаков
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Скворцова следит за состоянием спасенного в Магнитогорске мальчика
Больница
В Москве проверяют сообщение об изнасиловании пациентки в больнице
Супруга Алмазбека Атамбаева Раиса
В пресс-службе Минниханова опровергли данные о подарке жене Атамбаева
Бракосочетание
В Китае жених необычным образом отомстил неверной невесте
Медицинская сестра в больничной палате
СК завел дело об изнасиловании врачом пациентки московской больницы
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Бурятии пьяный подросток ударил полицейского ножом в лицо
Подводный водопад у острова Маврикий
На Маврикии закрылся единственный международный аэропорт
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Урале сотрудницу бара задержали из-за нападения на посетителя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Космонавтам дали отдохнуть в Новый год и на Рождество
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
Лента новостейМолния