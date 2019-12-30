Жительницу КБР будут судить за обман сводной сестры

"Через несколько месяцев под аналогичным предлогом она получила от пенсионерки еще 100 тысяч рублей, а затем, воспользовавшись доверенностью, сняла с ее счета 20 тысяч рублей. Кроме того, для отчуждения права собственности пенсионерки на жилой дом и земельный участок она составила и заключила со своей дочерью от имени потерпевшей договор купли-продажи, в соответствии с которым та якобы продала домовладение за 850 тысяч рублей",- говорится в сообщении.