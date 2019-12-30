Жительницу КБР будут судить за обман сводной сестры

НАЛЬЧИК, 30 дек - РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в хищении у сводной сестры частного дома и более 500 тысяч рублей, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, 19 марта 2014 года в доме, принадлежащем пенсионерке Розе Шаваевой 1941 года рождения, произошел пожар, в результате которого жилищу был причинен значительный ущерб.
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Отмечается, что сводная сестра потерпевшей задумала приобрести право собственности на ее дом и земельный участок. Как считает следствие, она ввела в заблуждение нотариуса, которой сообщила об утрате всех правоустанавливающих документов на домовладение в результате пожара, а также о намерении своей сестры переоформить домовладение на нее.
Пенсионерка подписала выданную нотариусом генеральную доверенность, чем дала своей сестре право совершать сделки от ее имени. Та же под предлогом ремонта в домовладении завладела накоплениями потерпевшей в размере 400 тысяч рублей.
"Через несколько месяцев под аналогичным предлогом она получила от пенсионерки еще 100 тысяч рублей, а затем, воспользовавшись доверенностью, сняла с ее счета 20 тысяч рублей. Кроме того, для отчуждения права собственности пенсионерки на жилой дом и земельный участок она составила и заключила со своей дочерью от имени потерпевшей договор купли-продажи, в соответствии с которым та якобы продала домовладение за 850 тысяч рублей",- говорится в сообщении.
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Уточняется, что через месяц женщина заключила со своей дочерью сделку, в которой уже сама выступила покупателем домовладения, получив тем самым право распоряжаться им по своему усмотрению.
Женщине предъявлено обвинение по статьям "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение" и "Хищение чужого имущества путем обмана" УК РФ, санкции которых предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Как отмечает ведомство, расследование данного уголовного дела находилось на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
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