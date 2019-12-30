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2019-12-30T16:07+0300
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В Москве пробки в понедельник достигли девяти баллов
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РИА Новости

В Москве пробки в понедельник достигли девяти баллов

16:07 30.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобили на Садовом кольце в Москве
Автомобили на Садовом кольце в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пробки в Москве в понедельник достигли 9 баллов до наступления вечернего часа пик, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".
По состоянию на 15.30 основные заторы образовались в центре Москвы. Пробки наблюдаются на улицах: Моховая, Воздвиженка, Новый Арбат, Петровка, Тверская улица от пересечения со Страстным бульваром.
Помимо этого, пробки образовались на Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Космодамианской и Пречистенской набережных.
Садовое кольцо практически сомкнулось в обоих направлениях.
На внутренней стороне ТТК основные заторы образовались на участке от Сущевского вала до Новорижской эстакады и от Нижегородской эстакады до улицы Нижняя Масловка.
На внешней стороне ТТК пробка наблюдается от станции "Тестовская" до Автозаводского моста и от станции "Дубровка" до Сущевского вала.
Помимо этого, основные заторы образовались на внешней и внутренней стороне МКАД на северо-западе, юго-западе, юге, юго-востоке, востоке, и на северо-востоке.
Автомобильное движение на МКАД во время снегопада
Вчера, 10:56
Московских водителей призвали к осторожности на дорогах из-за метели
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter сообщил, что пробки образовались из-за того, что центр столицы стал пешеходным в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество", а также из-за проведения дорожных работ.
Отдельные затруднения в движении транспорта отмечаются на вылетных магистралях: на Ленинградском, Волоколамском, Звенигородском, Новорижском, Рублево-Успенском, Рублевском, Можайском, Киевском, Калужском, Рязанском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов.
"Восемь-девять баллов в середине дня - не новость. Центр Москвы стал пешеходным. Фестиваль "Путешествие в Рождество", дорожные работы и снег замедляют движение в городе. Сегодня до окончания часа пик (20.30) только городской транспорт. На машине - не стоит", - говорится в сообщении.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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