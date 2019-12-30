В Москве пробки в понедельник достигли девяти баллов

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пробки в Пробки в Москве в понедельник достигли 9 баллов до наступления вечернего часа пик, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки"

По состоянию на 15.30 основные заторы образовались в центре Москвы. Пробки наблюдаются на улицах: Моховая, Воздвиженка, Новый Арбат, Петровка, Тверская улица от пересечения со Страстным бульваром.

Помимо этого, пробки образовались на Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Космодамианской и Пречистенской набережных.

Садовое кольцо практически сомкнулось в обоих направлениях.

На внутренней стороне ТТК основные заторы образовались на участке от Сущевского вала до Новорижской эстакады и от Нижегородской эстакады до улицы Нижняя Масловка.

На внешней стороне ТТК пробка наблюдается от станции "Тестовская" до Автозаводского моста и от станции "Дубровка" до Сущевского вала.

Помимо этого, основные заторы образовались на внешней и внутренней стороне МКАД на северо-западе, юго-западе, юге, юго-востоке, востоке, и на северо-востоке.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter сообщил, что пробки образовались из-за того, что центр столицы стал пешеходным в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество", а также из-за проведения дорожных работ.

Отдельные затруднения в движении транспорта отмечаются на вылетных магистралях: на Ленинградском, Волоколамском, Звенигородском, Новорижском, Рублево-Успенском, Рублевском, Можайском, Киевском, Калужском, Рязанском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов.