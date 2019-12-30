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В Югре два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме
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РИА Новости

В Югре два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме

16:03 30.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 дек - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в жилом многоквартирном доме в городе Мегионе в ХМАО, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Согласно сводке МЧС, пожар произошел днем в понедельник в частично расселенном деревянном доме. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров, на ликвидацию огня у пожарных ушло около получаса.
"В ходе его тушения в помещении одной из квартир были обнаружены обгоревшие тела двух человек. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении СУСК.
В ведомстве добавили, что следователи опрашивают очевидцев и осматривают место происшествия, причину случившегося поможет установить пожарно-техническая экспертиза.
Дежурная часть МЧС в Тамбове
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Ханты-Мансийский автономный округСледственный комитет РФМЧС РФРоссияПроисшествия
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