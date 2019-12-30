В Югре два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме

Согласно сводке МЧС, пожар произошел днем в понедельник в частично расселенном деревянном доме. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров, на ликвидацию огня у пожарных ушло около получаса.
"В ходе его тушения в помещении одной из квартир были обнаружены обгоревшие тела двух человек. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении СУСК.
В ведомстве добавили, что следователи опрашивают очевидцев и осматривают место происшествия, причину случившегося поможет установить пожарно-техническая экспертиза.