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2019-12-30T15:58+0300
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В Турции заявили, что действия США толкают на сближение с Россией
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РИА Новости

В Турции заявили, что действия США толкают на сближение с Россией

15:58 30.12.2019
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© AFP 2019 / Yasin AkgulПресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
© AFP 2019 / Yasin Akgul
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын . Архивное фото
АНКАРА, 30 дек - РИА Новости. Недружественные по отношению к Турции шаги США толкают ее на сближение с Россией, заявил пресс-секретарь президента республики Ибрагим Калын.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который запрещает передавать Турции истребители F-35, пока в Анкаре не откажутся от российских систем С-400.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
22 декабря, 13:55
Санкции США из-за С-400 не повлияют на Турцию, заявили в Анкаре
"Кто нас толкает сюда (к России)? Вы делаете шаги для создания террористического коридора на наших границах, не принимаете в расчет Турцию в этом регионе, вынуждаете Турцию искать альтернативу, а потом говорите: "Почему вы двигаетесь в сторону России, а не к нам?". Вы хотите, чтобы Турция не сближалась с Россией, однако санкции это только ускоряют. Турция продолжит искать альтернативу", - заявил Калын в эфире телеканал Tele7.
По его словам, Турция должна разнообразить не только энергетические источники, но и источники закупки вооружений.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Вид Анкары
17 декабря, 23:17
Анкара примет меры в ответ на санкции США, заявили в МИД Турции
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Ибрагим КалынДональд ТрампС-400 «Триумф»F-35ТурцияРоссияСШАВ мире
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