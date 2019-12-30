В Турции заявили, что действия США толкают на сближение с Россией

АНКАРА, 30 дек - РИА Новости. Недружественные по отношению к Турции шаги США толкают ее на сближение с Россией, заявил пресс-секретарь президента республики Ибрагим Калын.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который запрещает передавать Турции истребители F-35, пока в Анкаре не откажутся от российских систем С-400.
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"Кто нас толкает сюда (к России)? Вы делаете шаги для создания террористического коридора на наших границах, не принимаете в расчет Турцию в этом регионе, вынуждаете Турцию искать альтернативу, а потом говорите: "Почему вы двигаетесь в сторону России, а не к нам?". Вы хотите, чтобы Турция не сближалась с Россией, однако санкции это только ускоряют. Турция продолжит искать альтернативу", - заявил Калын в эфире телеканал Tele7.
По его словам, Турция должна разнообразить не только энергетические источники, но и источники закупки вооружений.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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