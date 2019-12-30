В Турции заявили, что действия США толкают на сближение с Россией

"Кто нас толкает сюда (к России)? Вы делаете шаги для создания террористического коридора на наших границах, не принимаете в расчет Турцию в этом регионе, вынуждаете Турцию искать альтернативу, а потом говорите: "Почему вы двигаетесь в сторону России, а не к нам?". Вы хотите, чтобы Турция не сближалась с Россией, однако санкции это только ускоряют. Турция продолжит искать альтернативу", - заявил Калын в эфире телеканал Tele7.