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2019-12-30T14:53+0300
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На Урале сотрудницу бара задержали из-за нападения на посетителя
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РИА Новости

На Урале сотрудницу бара задержали из-за нападения на посетителя

14:53 30.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали работницу бара в городе Краснотурьинск Свердловской области после нападения на посетителя, возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, инцидент произошел в ночь на 29 декабря. "В 2.14 (0.14 мск) в дежурную часть полиции Краснотурьинска поступил тревожный сигнал о том, что около бара "Пепси", расположенного на улице Радищева, обнаружен мужчина с ножевыми ранениями. В ходе сбора информации сыщики обнаружили и изъяли нож", - сказал Горелых.
Полицейский
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Он уточнил, что полицейские задержали сотрудницу бара, которая в 2005 году была условно осуждена по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
"Также в деле фигурирует ее дочь по имени Лейла 1996 года рождения, ранее не судимая. В ту ночь она находилась в баре, они с матерью распивали спиртное. Бар посетил их знакомый, с которым у них имеется давний конфликт. Видимо, приняв чрезмерную дозу алкоголя, дамы вспомнили старую обиду. Одна из них вооружилась ножом и нанесла ему несколько ударов в область спины", - пояснил представитель полицейского главка.
Он подчеркнул, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.
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