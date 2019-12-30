На Урале сотрудницу бара задержали из-за нападения на посетителя

"Также в деле фигурирует ее дочь по имени Лейла 1996 года рождения, ранее не судимая. В ту ночь она находилась в баре, они с матерью распивали спиртное. Бар посетил их знакомый, с которым у них имеется давний конфликт. Видимо, приняв чрезмерную дозу алкоголя, дамы вспомнили старую обиду. Одна из них вооружилась ножом и нанесла ему несколько ударов в область спины", - пояснил представитель полицейского главка.