Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T16:12+0300
https://ria.ru/20191230/1563020560.html
Вильфанд рассказал о "анеморумбометрической пиле" в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/156243/25/1562432569_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_f0987bb9ffa33576c6cb9f955d956b22.jpg
РИА Новости

Вильфанд рассказал о "анеморумбометрической пиле" в Москве

14:56 30.12.2019 (обновлено: 16:12 30.12.2019)
9333
© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие
Прохожие
© РИА Новости / Максим Блинов
Прохожие. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд предложил использовать новый термин в прогнозах синоптиков о порывах ветра. Об этом сообщило Агентство городских новостей "Москва".
Он отметил, что для привлечения внимания метеорологи создали термин "барическая пила". Вильфанд предложил новый термин: "анеморумбометрическая пила".
Он пояснил, что слово "анемо" характеризует скорость ветра, а "румбо" — направление.
По словам синоптика, в ближайшие дни в Москве будет меняться направление ветра, а его скорость достигнет 18 метров в секунду.
Кроме того, изменится и атмосферное давление, оно будет колебаться в ближайшие шесть-семь дней.
Прохожие на Красной площади в Москве
27 декабря, 11:02
Синоптик предупредил о "барической пиле" в Москве на Новый год
8404020
Обсудить 1
Роман ВильфандГидрометцентрМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Прохожие фотографируются у световой иллюминации на Лубянской площади в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России на январские каникулы
Вид Москвы
В Москве МЧС распространило экстренное предупреждение из-за гололеда
Улица Новый Арбат в Москве
Москвичей предупредили о плохой дорожной обстановке ночью
Прохожие фотографируются у световой иллюминации на Лубянской площади в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на новогодней неделе
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд пообещал россиянам "красный" январь
Вид на жилые дома с высотки на Кудринской площади в Москве
Москвичам пообещали во вторник самое низкое давление за неделю
Снегопад в Москве
Синоптики пообещали в Центральной России снегопад накануне Нового года
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Мантуров: ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка
Световая иллюминация на площади Революции и Манежной площади в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первые дни 2020 года
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток — 2
Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение
Больница
В Москве проверяют сообщение об изнасиловании пациентки в больнице
Певица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Бурятии пьяный подросток ударил полицейского ножом в лицо
Улица в немецком Райт-им-Винкле
Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
00:50Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа
Лента новостейМолния