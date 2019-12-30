Вильфанд рассказал о "анеморумбометрической пиле" в Москве

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Исполняющий обязанности директора Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд предложил использовать новый термин в прогнозах синоптиков о порывах ветра. Об этом сообщило Агентство городских новостей " Москва ".

Он отметил, что для привлечения внимания метеорологи создали термин "барическая пила". Вильфанд предложил новый термин: "анеморумбометрическая пила".

Он пояснил, что слово "анемо" характеризует скорость ветра, а "румбо" — направление.

По словам синоптика, в ближайшие дни в Москве будет меняться направление ветра, а его скорость достигнет 18 метров в секунду.