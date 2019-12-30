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Германия и США лидируют по числу публикаций о "Северном потоке — 2"
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РИА Новости

Германия и США лидируют по числу публикаций о "Северном потоке — 2"

14:15 30.12.2019 (обновлено: 15:21 30.12.2019)
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток - 2"
Строительство трубопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Германия и США в течение последних двух месяцев обеспечили 50 процентов всех публикаций зарубежных СМИ о "Северном потоке — 2", при этом статьи американских изданий в основном носили критический характер, а немецкие журналисты в целом поддерживали проект, говорится в исследовании компании LexisNexis, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Медиааналитики международной компании LexisNexis по заказу РИА Новости изучили публикации более чем 100 тысяч СМИ 200 стран мира за период с 30 октября по 28 декабря 2019 года и выявили пятерку лидеров, наиболее активно освещавших строительство газопровода. В ТОП-5 стран, упоминающих "Северный Поток — 2", вошли Германия, США, Польша, Украина и Великобритания, в СМИ этих стран проект фигурировал в 30 тысячах материалов.

"Абсолютным лидером как по числу публикаций о газопроводе (16 539), так и по количеству и доле "позитива" в них (53 процента), стали СМИ Германии. Здесь за два месяца вышли материалы о "Северном потоке — 2", из которых 53 процента носили в той или иной степени позитивный окрас", — говорится в сообщении.

Уточняется, что критика немецких журналистов была в основном направлена в адрес властей США и их санкций против "Северного потока — 2". Среди заголовков на главных страницах сайтов ведущих немецких СМИ: "Меркель не намерена отступать в конфликте по "Северному потоку — 2" и "США хотят превратить "Северный поток — 2" в миллиардную могилу". Отмечается, что количество негативных материалов о проекте в СМИ Германии минимально: 43 публикации, или 0,26 процента.
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Немецкие СМИ лидируют по числу публикаций о "Северном потоке — 2"
"Противоположную позицию заняли СМИ Соединенных Штатов (7 155 публикаций о "Северном потоке — 2"). Лишь 32 (0,45 процента) из них содержали положительную оценку проекта. Более половины материалов американских изданий — 4 231 (59 процентов) — содержали "критическую" лексику применительно к газопроводу. Авторы многих публикаций надеялись, что "санкции США против российского трубопровода заблокируют агрессивно настроенного Путина" (заголовок Fox Business от 19 декабря)", — отмечают авторы исследования.
Уточняется, что на третьем месте по числу публикаций о газопроводе — СМИ Польши (2 695 сообщений). При этом большинство материалов носило информационный характер, доля негатива составила 27 процентов (716 материалов), позитива — один процент (27).
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании.
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