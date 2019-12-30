СМИ: в Судане 27 силовиков приговорили к смертной казни за убийство

Ахмед аль-Хейр, который работал учителем и во время народных акций протеста стал их активным участником, был незаконно задержан суданскими силовиками и замучен в тюрьме в феврале этого года. Смерть суданского учителя вызвала негодование в обществе и подстегнула акции протеста, которые завершились отстранением от власти президента Омара аль-Башира.