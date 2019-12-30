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СМИ: в Судане 27 силовиков приговорили к смертной казни за убийство
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РИА Новости

СМИ: в Судане 27 силовиков приговорили к смертной казни за убийство

14:05 30.12.2019
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© РИА Новости / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкСудан
Судан
© РИА Новости / Александр Гращенков
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Судан. Архивное фото
КАИР, 30 дек - РИА Новости. Уголовный суд Судана в понедельник приговорил 27 сотрудников сил безопасности к смертной казни за издевательства и убийство учителя Ахмеда аль-Хейра в ходе акций протеста в феврале 2019 года, сообщает новостной портал "Масрави".
Сообщается, что суд в ходе 26 заседаний заслушал показания свидетелей и убедился в виновности бывших сотрудников суданских правоохранительных органов.
Ахмед аль-Хейр, который работал учителем и во время народных акций протеста стал их активным участником, был незаконно задержан суданскими силовиками и замучен в тюрьме в феврале этого года. Смерть суданского учителя вызвала негодование в обществе и подстегнула акции протеста, которые завершились отстранением от власти президента Омара аль-Башира.
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