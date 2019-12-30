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На горнолыжном курорте Шерегеш произошел пожар в гостевом доме
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РИА Новости

На горнолыжном курорте Шерегеш произошел пожар в гостевом доме

13:44 30.12.2019 (обновлено: 14:14 30.12.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевГорнолыжная трасса на склоне горы Зеленая горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области.
Горнолыжная трасса на склоне горы Зеленая горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Горнолыжная трасса на склоне горы Зеленая горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области.. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 30 дек - РИА Новости. Частный гостевой дом загорелся на горнолыжном курорте в кузбасском Шерегеше, пострадали владелец и работник гостиницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Таштагольского района.
"Сегодняшней ночью произошел пожар. Это гостевой дом. Они топили камин, видимо, растопили очень жарко, потому что в разделке крыши стало нагреваться сильно, хозяин почувствовал запах, стал сам разбирать декоративные плитки, и, когда появился открытый огонь, он вывел всех своих постояльцев и вызвал только тогда пожарных", – рассказали в пресс-службе.
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В администрации района отметили, что владелец гостиницы надышался дымом, а его сотрудник получил ожог глаза, оба отказались от госпитализации.
Собеседница агентства добавила, что всех постояльцев разместили по соседним гостиницам.
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