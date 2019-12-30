На горнолыжном курорте Шерегеш произошел пожар в гостевом доме

"Сегодняшней ночью произошел пожар. Это гостевой дом. Они топили камин, видимо, растопили очень жарко, потому что в разделке крыши стало нагреваться сильно, хозяин почувствовал запах, стал сам разбирать декоративные плитки, и, когда появился открытый огонь, он вывел всех своих постояльцев и вызвал только тогда пожарных", – рассказали в пресс-службе.