На горнолыжном курорте Шерегеш произошел пожар в гостевом доме

КЕМЕРОВО, 30 дек - РИА Новости. Частный гостевой дом загорелся на горнолыжном курорте в кузбасском Шерегеше, пострадали владелец и работник гостиницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Таштагольского района.
"Сегодняшней ночью произошел пожар. Это гостевой дом. Они топили камин, видимо, растопили очень жарко, потому что в разделке крыши стало нагреваться сильно, хозяин почувствовал запах, стал сам разбирать декоративные плитки, и, когда появился открытый огонь, он вывел всех своих постояльцев и вызвал только тогда пожарных", – рассказали в пресс-службе.
11 октября, 03:42В МЧС рассказали, из-за чего чаще всего происходят пожары в домах
В администрации района отметили, что владелец гостиницы надышался дымом, а его сотрудник получил ожог глаза, оба отказались от госпитализации.
Собеседница агентства добавила, что всех постояльцев разместили по соседним гостиницам.