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Путин поздравил лидеров Аргентины и Бразилии с Новым годом
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РИА Новости

Путин поздравил лидеров Аргентины и Бразилии с Новым годом

13:17 30.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством президента Бразилии Жаира Болсонару и президента Аргентины Альберто Фернандеса, сообщила пресс-служба Кремля.
В поздравлении Болсонару Путин отметил, что председательство Бразилии в БРИКС в полной мере подтвердило конструктивный, заинтересованный подход страны к взаимодействию в рамках этого объединения. Он также констатировал, что российская сторона, принимая эстафету лидерства в "пятерке", также намерена активно работать в интересах повышения авторитета БРИКС и продвижения общих подходов к актуальным проблемам международной повестки дня. Путин также выразил надежду на продолжение содержательного и продуктивного диалога с Бразилией.
Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск
Вчера, 12:50
Путин поздравил Папу Римского с Рождеством и Новым годом
В послании Фернандесу Путин подтвердил готовность к конструктивной совместной работе по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества России и Аргентины во всех сферах "на благо граждан двух стран, в интересах укрепления международной стабильности и безопасности".
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Альберто ФернандесЖаир БолсонаруАргентинаВладимир ПутинБразилияРоссияВ мире
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