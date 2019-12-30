Путин поздравил лидеров Аргентины и Бразилии с Новым годом

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством президента Бразилии Жаира Болсонару и президента Аргентины Альберто Фернандеса, сообщила пресс-служба Кремля.
В поздравлении Болсонару Путин отметил, что председательство Бразилии в БРИКС в полной мере подтвердило конструктивный, заинтересованный подход страны к взаимодействию в рамках этого объединения. Он также констатировал, что российская сторона, принимая эстафету лидерства в "пятерке", также намерена активно работать в интересах повышения авторитета БРИКС и продвижения общих подходов к актуальным проблемам международной повестки дня. Путин также выразил надежду на продолжение содержательного и продуктивного диалога с Бразилией.
В послании Фернандесу Путин подтвердил готовность к конструктивной совместной работе по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества России и Аргентины во всех сферах "на благо граждан двух стран, в интересах укрепления международной стабильности и безопасности".