Путин поздравил лидеров Аргентины и Бразилии с Новым годом

В поздравлении Болсонару Путин отметил, что председательство Бразилии в БРИКС в полной мере подтвердило конструктивный, заинтересованный подход страны к взаимодействию в рамках этого объединения. Он также констатировал, что российская сторона, принимая эстафету лидерства в "пятерке", также намерена активно работать в интересах повышения авторитета БРИКС и продвижения общих подходов к актуальным проблемам международной повестки дня. Путин также выразил надежду на продолжение содержательного и продуктивного диалога с Бразилией.