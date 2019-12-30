Путин поздравил с Новым годом и Рождеством лидеров европейских стран

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством лидеров стран Восточной и Западной Европы, в частности, Венгрии, Сербии, Словении, Хорватии, Финляндии и Швеции, отметив важность двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.

Так, в поздравлениях президенту Финляндии Саули Ниинистё Путин подчеркнул, что в России высоко ценят добрососедское и взаимовыгодное сотрудничество с Финляндией. В послании премьер-министру Швеции Стефану Лёвену президент России отметил, что развитие двусторонних отношений "отвечало бы интересам народов обеих стран, способствовало упрочению благополучия и стабильности на севере Европы".

Глава государства поздравил с Новым годом и Рождеством и президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, "констатировав поступательное развитие российско-хорватского взаимодействия". В поздравительном послании к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану Путин подчеркнул, что дальнейшее развитие российско-венгерского диалога и сотрудничества в различных областях в полной мере отвечает интересам народов двух государств.

Кроме этого, он поздравил с Новым годом и рождеством президента Сербии Александра Вучича, отметив, что договоренности, достигнутые по итогам встреч в Белграде и Сочи, открыли новые перспективы сотрудничества стран на многих направлениях. Путин подчеркнул, что ожидает Вучича в Москве на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.