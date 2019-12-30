Путин поздравил князя Монако с Новым годом

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении князю Монако Альберту II выразил надежду, что 2020 год откроет новые перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества России и Монако, сообщает пресс-служба Кремля.
"В поздравительном послании правящему князю Монако Альберту II президент России выразил надежду, что наступающий год будет благоприятен для российско-монакских отношений, откроет новые перспективы для развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.