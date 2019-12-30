Путин поздравил руководство Кубы с Днем освобождения и Рождеством

"Президент России... направил поздравления президенту Республики Куба М. Бермудесу и первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Р. Кастро по случаю национального праздника республики - Дня освобождения, а также Рождества и наступающего Нового года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в поздравлении Путин констатировал, что отношения между странами, "основанные на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, в уходящем году развивались весьма динамично: расширялся политический диалог, прорабатывались перспективные совместные проекты в области энергетики, транспорта, промышленной инфраструктуры и подготовки кадров".