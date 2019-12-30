Путин поздравил руководство Кубы с Днем освобождения и Рождеством

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил руководство Кубы с национальным праздником республики - Днем освобождения, а также Рождеством и наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России... направил поздравления президенту Республики Куба М. Бермудесу и первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Р. Кастро по случаю национального праздника республики - Дня освобождения, а также Рождества и наступающего Нового года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в поздравлении Путин констатировал, что отношения между странами, "основанные на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, в уходящем году развивались весьма динамично: расширялся политический диалог, прорабатывались перспективные совместные проекты в области энергетики, транспорта, промышленной инфраструктуры и подготовки кадров".
Российский президент выразил надежду на дальнейшее укрепление двустороннего стратегического партнерства.
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