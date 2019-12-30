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Путин поздравил Елизавету II и Бориса Джонсона с Новым годом
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РИА Новости

Путин поздравил Елизавету II и Бориса Джонсона с Новым годом

13:01 30.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении королеве Великобритании Елизавете II и премьер-министру Борису Джонсону отметил, что развитие отношений двух стран способствовало бы укреплению стабильности, сообщает пресс-служба Кремля.
"В поздравлениях, адресованных королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II и премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону, Владимир Путин отметил, что дальнейшее развитие российско-британских отношений на основе принципов равноправия и взаимной выгоды способствовало бы укреплению международной стабильности и безопасности", - говорится в сообщении.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Борис ДжонсонЕлизавета IIВладимир ПутинВеликобританияРоссияВ мире
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