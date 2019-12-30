Путин поздравил Папу Римского с Рождеством и Новым годом

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Папу Римского Франциска с Рождеством и Новым годом и заявил о намерении всемерно развивать конструктивный диалог со Святым Престолом, сообщила пресс-служба Кремля.
"Поздравляя с праздником Рождества Христова и Новым годом Его Святейшество Папу Римского Франциска, глава Российского государства выразил уверенность в том, что встреча в июле с.г. способствовала укреплению отношений между Россией и Ватиканом, и заявил о намерении всемерно развивать конструктивный диалог со Святым Престолом, взаимодействие в целях защиты нравственных ценностей и построения справедливого мирового порядка, обеспечивающего мирное и гармоничное сосуществование всех стран и народов", - говорится в сообщении.
26 ноября, 21:20Папа Римский в телеграмме Путину заявил, что молится за него