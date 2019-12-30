Путин поздравил Земана с Новым годом

"В поздравлении в адрес президента Чешской республики М.Земана В.В.Путин подчеркнул, что его участие в торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы над нацизмом, несомненно, будет символизировать дружбу и взаимное уважение между народами России и Чехии", - говорится в сообщении.