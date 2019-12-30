Домодедово изучит возможность размещения курилок в терминале

"Курительные комнаты в "Домодедово" были переоборудованы в 2013 году, когда вступил в силу запрет на курение на территории аэропортов России. Теперь эти помещения эксплуатируются по другому назначению для улучшения пассажирского обслуживания. Сейчас аэропорт изучает возможность размещения специальных комнат, в том числе на территории новых площадей аэропорта", - сказали в пресс-службе.

Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.