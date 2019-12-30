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Домодедово изучит возможность размещения курилок в терминале
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РИА Новости

Домодедово изучит возможность размещения курилок в терминале

12:30 30.12.2019 (обновлено: 13:32 30.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАэропорт "Домодедово"
Аэропорт Домодедово
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Домодедово". Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" изучает возможность размещения в терминале специальных комнат для курения, в том числе на территории новых площадей аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Президент России Владимир Путин подписал 27 декабря закон, возвращающий курилки в здания аэропортов. Согласно документу, у курительных комнат будут непрозрачные стены, они должны быть оснащены системой вентиляции. Такие помещения разрешено размещать в зонах, где находятся пассажиры после регистрации на рейс и предполетного досмотра, а также следующие транзитом.
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"Курительные комнаты в "Домодедово" были переоборудованы в 2013 году, когда вступил в силу запрет на курение на территории аэропортов России. Теперь эти помещения эксплуатируются по другому назначению для улучшения пассажирского обслуживания. Сейчас аэропорт изучает возможность размещения специальных комнат, в том числе на территории новых площадей аэропорта", - сказали в пресс-службе.
Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.
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