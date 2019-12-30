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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-30T12:03+0300
https://ria.ru/20191230/1563011588.html
Россия за сутки зафиксировала 34 нарушения перемирия в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156277/41/1562774114_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_ee2ee06efa35ec1b77f2356ec7a186fe.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 34 нарушения перемирия в Сирии

12:03 30.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирия
Сирия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 34 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 8, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 34 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 12, Алеппо – 10, Латакия – 9, Хама – 3. Турецкой частью представительства зафиксировано 8 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 6, Хама – 2", - говорится в сообщении.
Бойцы движения Хезболлах на передовых позициях Сирийской Арабской Армии
Вчера, 11:00Сказано в эфире
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Также в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев была проведена одна гуманитарная акция. В населенном пункте Абу-Альхарат провинции Эс-Сувейда было выдано 250 продовольственных наборов весом 1212,5 килограмма.
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