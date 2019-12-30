Россия за сутки зафиксировала 34 нарушения перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 34 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 12, Алеппо – 10, Латакия – 9, Хама – 3. Турецкой частью представительства зафиксировано 8 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 6, Хама – 2", - говорится в сообщении.
Вчера, 11:00Сказано в эфиреМнение об ударах США в Ираке и Сирии: американскую политику шатаетСША нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии. Вашингтон хочет воспользоваться политическим хаосом, считает эксперт РИСИ Владимир Фитин. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.
Также в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев была проведена одна гуманитарная акция. В населенном пункте Абу-Альхарат провинции Эс-Сувейда было выдано 250 продовольственных наборов весом 1212,5 килограмма.