Как шагнешь за порог — всюду иней: морозы в Красноярском крае

В Красноярском крае установилась самая настоящая зима, со снегом и трескучими морозами.
В Красноярском крае установилась самая настоящая зима, со снегом и трескучими морозами.
В южных и центральных районах края температура воздуха несколько дней опускалась ниже минус 30 градусов.
В южных и центральных районах края температура воздуха несколько дней опускалась ниже минус 30 градусов.
В горах было до минус 40 градусов.
Снега за Уралом много и очень много.
Настоящая зимняя сказка — это здесь.
Заснеженный лес на берегу Енисея.
Морозная погода стала испытанием для диспетчерских служб.
Морозная погода стала испытанием для диспетчерских служб.
Осложнилась обстановка дорогах.
Полиция и МЧС подготовили для водителей более ста пунктов обогрева и питания.
Полиция и МЧС подготовили для водителей более ста пунктов обогрева и питания.
Морозы в Красноярском крае.
К 30 декабря зима ослабила хватку.
Новогодняя ночь в регионе обещает быть относительно теплой.
Новогодняя ночь в регионе обещает быть относительно теплой.