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2019-12-30T13:27+0300
https://ria.ru/20191230/1563010492.html
Как шагнешь за порог — всюду иней: морозы в Красноярском крае
https://cdn22.img.ria.ru/images/156300/94/1563009424_0:227:3181:2016_1036x0_80_0_0_a0b0f2f646b04818063be6f56c711601.jpg
РИА Новости

Как шагнешь за порог — всюду иней: морозы в Красноярском крае

13:27 30.12.2019
768
Пока в столичном регионе России о зиме напоминают только даты на календаре, за Уралом установилась настоящая морозная погода. Заснеженные пейзажи — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В Красноярском крае установилась самая настоящая зима, со снегом и трескучими морозами.

Люди фотографируются в заснеженном лесу на берегу реки Енисей
1 из 12

В Красноярском крае установилась самая настоящая зима, со снегом и трескучими морозами.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В южных и центральных районах края температура воздуха несколько дней опускалась ниже минус 30 градусов.

Заснеженный лес на берегу реки Енисей
2 из 12

В южных и центральных районах края температура воздуха несколько дней опускалась ниже минус 30 градусов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В горах было до минус 40 градусов.

Заснеженный лес на берегу реки Енисей
3 из 12

В горах было до минус 40 градусов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Снега за Уралом много и очень много.

Люди фотографируются на заснеженном берегу реки Енисей
4 из 12

Снега за Уралом много и очень много.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Настоящая зимняя сказка — это здесь.

Заснеженный лес на берегу реки Енисей
5 из 12

Настоящая зимняя сказка — это здесь.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Заснеженный лес на берегу Енисея.

Заснеженный лес на берегу реки Енисей
6 из 12

Заснеженный лес на берегу Енисея.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Морозная погода стала испытанием для диспетчерских служб.

Женщина в заснеженном лесу на берегу реки Енисей
7 из 12

Морозная погода стала испытанием для диспетчерских служб.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Осложнилась обстановка дорогах.

Заснеженный лес на берегу реки Енисей
8 из 12

Осложнилась обстановка дорогах.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Полиция и МЧС подготовили для водителей более ста пунктов обогрева и питания.

Машины едут по заснеженному лесу на берегу реки Енисей
9 из 12

Полиция и МЧС подготовили для водителей более ста пунктов обогрева и питания.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Морозы в Красноярском крае.

Заснеженный лес на берегу реки Енисей
10 из 12

Морозы в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

К 30 декабря зима ослабила хватку.

Дом на берегу реки Енисей в таежной местности
11 из 12

К 30 декабря зима ослабила хватку.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Новогодняя ночь в регионе обещает быть относительно теплой.

Женщина гуляет в заснеженном лесу на берегу реки Енисей
12 из 12

Новогодняя ночь в регионе обещает быть относительно теплой.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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Новый год—2020ПогодаКрасноярский крайФото
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