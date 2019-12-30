Экс-глава МИД Италии рассказал об умении Путина сохранять дружбу

РИМ, 30 дек – РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин относится к числу тех немногочисленных мировых лидеров, которые ценят и сохраняют личную дружбу, заявил экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.

Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

"Он относится к числу тех немногочисленных лидеров на международной арене, которые ценят и сохраняют личную дружбу", - сказал известный политик, отвечая на вопрос о человеческих качествах президента РФ.

По словам Фраттини, он ощутил это на себе, когда, уже не будучи главой МИД, узнал о награждении российским орденом Дружбы.