Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T14:25+0300
https://ria.ru/20191230/1563009392.html
Экс-глава МИД Италии рассказал об умении Путина сохранять дружбу
https://cdn21.img.ria.ru/images/151245/96/1512459609_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_2edf8b4de5487b5f928078662985ccad.jpg
РИА Новости

Экс-глава МИД Италии рассказал об умении Путина сохранять дружбу

11:25 30.12.2019 (обновлено: 14:25 30.12.2019)
1570
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини
Бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини. Архивное фото
РИМ, 30 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин относится к числу тех немногочисленных мировых лидеров, которые ценят и сохраняют личную дружбу, заявил экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
"Он относится к числу тех немногочисленных лидеров на международной арене, которые ценят и сохраняют личную дружбу", - сказал известный политик, отвечая на вопрос о человеческих качествах президента РФ.
По словам Фраттини, он ощутил это на себе, когда, уже не будучи главой МИД, узнал о награждении российским орденом Дружбы.
"Надо сказать, такое отношение к друзьям вообще характерно для вашей страны. Но это еще не гарантирует, что так будет вести себя глава государства", - заметил собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 11:20
Эксперты рассказали, как Путин за 20 лет изменил роль России в мире
2720103
Обсудить 2
ЕврокомиссияМИД ИталииВладимир ПутинРимРоссияВ мире
Рекомендуем
Постройка высокоскоростных поездов в Китае
Китай запустил высокоскоростную ж/д в рамках подготовки к ОИ-2022
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил лидеров Китая, Индии, Греции и Вьетнама с Новым годом
Президент России Владимир Путин
Фраттини: Путин иногда ночевал в Кремле, чтобы не перекрывали движение
Президент РФ Владимир Путин
Биограф рассказал, как Путин предлагал Европе создать альянс
Президент РФ Владимир Путин
Эксперты рассказали, как Путин за 20 лет изменил роль России в мире
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева
Эксперт рассказал о необходимости создания авиахаба во Владивостоке
Грейпфруты на складе
Россельхознадзор временно ограничит импорт цитрусовых из Китая
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток — 2
Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин поздравил Лукашенко с Новым годом
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Стало известно о состоянии вернувшихся из плена украинских военных
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ
Антони Мачеревич
В Варшаве обвинили Путина в желании разрушить альянс Польши и США
Задержание сотрудниками ФСБ РФ одного из граждан РФ, готовившего теракт в городе Санкт-Петербурге
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд пообещал россиянам "красный" январь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
00:50Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа
Лента новостейМолния