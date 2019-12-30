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Культура
2019-12-30T11:58+0300
https://ria.ru/20191230/1563008166.html
Клип Егора Крида набрал более шести миллионов просмотров
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РИА Новости

Клип Егора Крида набрал более шести миллионов просмотров

11:43 30.12.2019 (обновлено: 11:58 30.12.2019)
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Клип музыканта Егора Крида на трек Love is за несколько дней набрал более шести миллионов просмотров и почти 500 тысяч лайков на YouTube.
В ролике, снятом в стиле американских подростковых комедий, приняли участие: актриса Кристина Асмус и блогеры: Давид Манукян (Dava M), Игорь Синяк, Дина Саева (Dina) и другие.
"Love is — это не просто жвачка, это наша история любви и противостояния двух чемпионов, в котором Егор Крид и Dava сразятся на баскетбольном поле за сердце Кристины Асмус", — говорится в описании.
Многие пользователи написали, что этот клип — лучший в уходящем году и даже предложили создать продолжение в виде сериала.
Трек Love is был представлен в конце ноября. Он о любви и одиночестве, а также о том, что романтические чувства все испытывают по-разному.
Стоп-кадр музыкального клипа Love is исполнителя Егора Булаткина (Егора Крида)
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КультураМузыкаНовости культурыКристина АсмусЕгор КридYouTube
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