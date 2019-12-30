Клип Егора Крида набрал более шести миллионов просмотров

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Клип музыканта Егора Крида на трек Love is за несколько дней набрал более шести миллионов просмотров и почти 500 тысяч лайков на YouTube.

В ролике, снятом в стиле американских подростковых комедий, приняли участие: актриса Кристина Асмус и блогеры: Давид Манукян (Dava M), Игорь Синяк, Дина Саева (Dina) и другие.

"Love is — это не просто жвачка, это наша история любви и противостояния двух чемпионов, в котором Егор Крид и Dava сразятся на баскетбольном поле за сердце Кристины Асмус", — говорится в описании.

Многие пользователи написали, что этот клип — лучший в уходящем году и даже предложили создать продолжение в виде сериала.