Московских водителей призвали к осторожности на дорогах из-за метели

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал РИА Новости, что в понедельник к вечеру ожидается метель и сильный порывистый ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.
"ЦОДД рекомендует быть более внимательными на дороге. Держите дистанцию и соблюдайте скорость на дорогах, если вы водитель. Будьте осторожны на тротуарах, если вы пешеход. И не подходите/подъезжайте близко к деревьям и рекламным щитам", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в ЦОДД добавили, что тем, кто не уверен в "своих силах" лучше пересесть на общественный транспорт.
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