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Московских водителей призвали к осторожности на дорогах из-за метели
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РИА Новости

Московских водителей призвали к осторожности на дорогах из-за метели

10:56 30.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на МКАД во время снегопада
Автомобильное движение на МКАД во время снегопада
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Автомобильное движение на МКАД во время снегопада. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Власти Москвы призвали автомобилистов быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим из-за метели, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал РИА Новости, что в понедельник к вечеру ожидается метель и сильный порывистый ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.
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"ЦОДД рекомендует быть более внимательными на дороге. Держите дистанцию и соблюдайте скорость на дорогах, если вы водитель. Будьте осторожны на тротуарах, если вы пешеход. И не подходите/подъезжайте близко к деревьям и рекламным щитам", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в ЦОДД добавили, что тем, кто не уверен в "своих силах" лучше пересесть на общественный транспорт.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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