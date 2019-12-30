Московских водителей призвали к осторожности на дорогах из-за метели

"ЦОДД рекомендует быть более внимательными на дороге. Держите дистанцию и соблюдайте скорость на дорогах, если вы водитель. Будьте осторожны на тротуарах, если вы пешеход. И не подходите/подъезжайте близко к деревьям и рекламным щитам", - сообщили в пресс-службе.