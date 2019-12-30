Новогоднюю подсветку включили на нижегородском кремле

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек – РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт новогодней подсветке нижегородского кремля, сообщает пресс-служба правительства региона.

Подсветку включили на участке от Георгиевской до Никольской башни нижегородского кремля. Это первый этап масштабного проекта по созданию подсветки главной достопримечательности Нижнего Новгорода.

"Благодаря новой подсветке у нас появилась возможность менять цвет освещения стен и башен. В новогодние праздники, которые так любят дети, мы акцентировались на ярких и сочных цветах. Подсветка включена в рамках акции "600 до 800" - ровно 600 дней осталось до 800-летия Нижнего Новгорода. И главный герой этого мэппинга - символ города – олененок, который рассказывает историю Нижнего Новгорода", - отметил глава региона.

Отмечается, что аудиовизуальное представление будет запускаться каждые полчаса до 8 января с 16 до 23 часов.