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Нижегородская область
2019-12-30T10:50+0300
https://ria.ru/20191230/1563007645.html
Новогоднюю подсветку включили на нижегородском кремле
https://cdn21.img.ria.ru/images/154825/54/1548255405_0:319:3073:2047_1036x0_80_0_0_6af5d18af41f2d64b7d8a2e88878bcc7.jpg
РИА Новости

Новогоднюю подсветку включили на нижегородском кремле

10:50 30.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЕлочные украшения на новогодней елке
Елочные украшения на новогодней елке
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Елочные украшения на новогодней елке
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек – РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт новогодней подсветке нижегородского кремля, сообщает пресс-служба правительства региона.
Подсветку включили на участке от Георгиевской до Никольской башни нижегородского кремля. Это первый этап масштабного проекта по созданию подсветки главной достопримечательности Нижнего Новгорода.
"Благодаря новой подсветке у нас появилась возможность менять цвет освещения стен и башен. В новогодние праздники, которые так любят дети, мы акцентировались на ярких и сочных цветах. Подсветка включена в рамках акции "600 до 800" - ровно 600 дней осталось до 800-летия Нижнего Новгорода. И главный герой этого мэппинга - символ города – олененок, который рассказывает историю Нижнего Новгорода", - отметил глава региона.
Отмечается, что аудиовизуальное представление будет запускаться каждые полчаса до 8 января с 16 до 23 часов.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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"Мэппинг будет меняться к каждому значимому празднику. Ближайший ориентир - 75-летие Великой Победы. В этот же день полностью запустится подсветка всего кремля. Она позволяет нам выбрать самые разные цвета. Например, ко Дню Победы это будет красный цвет и цвета георгиевской ленты. Уверен, что такое решение позволит нам повысить туристическую привлекательность региона", - подчеркнул Никитин. -0-
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Нижегородская областьНовый ГодГлеб НикитинНижний Новгород
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