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2019-12-30T11:19+0300
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Погодные условия могли стать причиной ДТП с автобусом под Псковом
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РИА Новости

Погодные условия могли стать причиной ДТП с автобусом под Псковом

10:48 30.12.2019 (обновлено: 11:19 30.12.2019)
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© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской области Последствия ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области
Последствия ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области
© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской области
Последствия ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Одной из возможных причин ДТП в Псковской области, где перевернулся автобус с пассажирами из Белоруссии, могли стать неблагоприятные погодные условия, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.

"Сейчас на дорогах области может быть гололед", — пояснил собеседник.

При этом в агентстве Упрдор "Северо-Запад" сообщали, что участок, где произошла авария, был обработан реагентами.
Инцидент произошел в понедельник утром в двух километрах от населенного пункта Подборовье, на 275-м километре автодороги Санкт-Петербург — Невель. Автобус Neoplan, следовавший по маршруту Минск — Санкт-Петербург, съехал в кювет и перевернулся.
В салоне находились 52 пассажира: 51 гражданин Белоруссии и один россиянин. Пострадали 24 человека. Шестнадцать раненых, в том числе троих детей, доставили в псковскую областную клиническую больницу.
В МВД уточнили, что все пострадавшие получили травмы верхней части тела, в том числе ушибы головы, грудного отдела позвоночника или грудной клетки, а также переломы ключиц.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Вчера, 09:12
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
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Псковская областьБелоруссияРоссияПроисшествия
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