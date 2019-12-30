Погодные условия могли стать причиной ДТП с автобусом под Псковом

Последствия ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области

Последствия ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Одной из возможных причин ДТП в Одной из возможных причин ДТП в Псковской области , где перевернулся автобус с пассажирами из Белоруссии , могли стать неблагоприятные погодные условия, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.

"Сейчас на дорогах области может быть гололед", — пояснил собеседник.

При этом в агентстве Упрдор "Северо-Запад" сообщали, что участок, где произошла авария, был обработан реагентами.

Инцидент произошел в понедельник утром в двух километрах от населенного пункта Подборовье, на 275-м километре автодороги Санкт-Петербург — Невель. Автобус Neoplan, следовавший по маршруту Минск — Санкт-Петербург, съехал в кювет и перевернулся.

В салоне находились 52 пассажира: 51 гражданин Белоруссии и один россиянин. Пострадали 24 человека. Шестнадцать раненых, в том числе троих детей, доставили в псковскую областную клиническую больницу.

В МВД уточнили, что все пострадавшие получили травмы верхней части тела, в том числе ушибы головы, грудного отдела позвоночника или грудной клетки, а также переломы ключиц.