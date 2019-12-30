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Республика Мордовия
Республика Мордовия
2019-12-30T10:45+0300
https://ria.ru/20191230/1563007419.html
В Мордовии школу по нацпроекту построят с опережением графика
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РИА Новости

В Мордовии школу по нацпроекту построят с опережением графика

10:45 30.12.2019
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© Народное Телевидение МордовииСтоп-кадр видео строительства школы в селе Дракино Торбеевского района
Стоп-кадр видео строительства школы в селе Дракино Торбеевского района
© Народное Телевидение Мордовии
Стоп-кадр видео строительства школы в селе Дракино Торбеевского района
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек – РИА Новости. Строительство школы в мордовском селе Дракино по нацпроекту идет с опережением графика, сообщает пресс-служба главы республики.
Учебное заведение рассчитано на 140 мест, его стоимость составляет более 250 миллионов рулей. Ввод школы в эксплуатацию намечен на 2020 год.
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"Школа в селе Дракино Торбеевского района, которая возводится в рамках национального проекта "Образование", строится с опережением графика. В настоящее время уже установлены окна, начаты кровельные работы. На стройке используются инновационные высококачественные материалы отечественного производства. Около здания разместится оборудованная спортивная площадка, будет благоустроена прилегающая территория", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в школе планируется реализовать новейшие педагогические идеи и образовательные инициативы. "Современное здание общей площадью 4,84 тысячи квадратных метров оснастят интерактивным и мультимедийным оборудованием, во внеурочное время помещения учреждения будут использоваться как центр дополнительного образования детей. Дети смогут посещать кружки, спортивные, физкультурные и оздоровительные секции, творческие мастерские, хореографическую и изостудию, литературные гостиные", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.
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