В Мордовии школу по нацпроекту построят с опережением графика

"Школа в селе Дракино Торбеевского района, которая возводится в рамках национального проекта "Образование", строится с опережением графика. В настоящее время уже установлены окна, начаты кровельные работы. На стройке используются инновационные высококачественные материалы отечественного производства. Около здания разместится оборудованная спортивная площадка, будет благоустроена прилегающая территория", - говорится в сообщении.