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Ядерные технологии
2019-12-30T10:32+0300
https://ria.ru/20191230/1563006913.html
Второй блок АЭС "Аккую" могут начать строить в I квартале 2020 года
https://cdn23.img.ria.ru/images/153016/66/1530166676_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_eb431f47a3744fed19d961ee0601dcb3.jpg
РИА Новости

Второй блок АЭС "Аккую" могут начать строить в I квартале 2020 года

10:32 30.12.2019
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© РИА Новости / Елена ПалажченкоСтроительство АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
Строительство АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
© РИА Новости / Елена Палажченко
Строительство АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Строительство с участием России энергоблока №2 АЭС "Аккую" в Турции может начаться в I квартале 2020 года, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Работы (на площадке) уже идут, сейчас мы работаем в рабочем режиме. Возможно, мы можем провести официальную церемонию заливки бетона к марту", - сказал Лихачев.
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Церемония начала строительства энергоблока №1 АЭС "Аккую" состоялась весной 2018 года. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом - по блоку каждый год.
Проект АЭС "Аккую" реализуется по схеме "строй, владей, эксплуатируй", по которой российская сторона построит атомную станцию и будет ей управлять.
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Ядерные технологииАЭС "Аккую"Алексей ЛихачевРосатомТурцияРоссияНовости - Ядерные технологии
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