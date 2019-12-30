В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги

В минувший четверг сообщалось, что после получения полицией Кемерово информации о безвестном исчезновении 36-летней матери и ее трехмесячного ребенка правоохранители задержали женщину на трассе Кемерово — Томск, но дочки при ней не оказалось. Следствию женщина пояснила, что девочка поперхнулась и, как ей показалось, умерла, после чего она оставила ребенка на обочине и поехала на машине дальше. Было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).