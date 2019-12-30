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2019-12-30T17:43+0300
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В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги
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РИА Новости

В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги

10:23 30.12.2019 (обновлено: 17:43 30.12.2019)
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© Фото : СУ СК РФ по Кемеровской областиСотрудник СК РФ на месте обнаружения тела младенца в Кемеровской области
Сотрудник СК РФ на месте обнаружения тела младенца в Кемеровской области
© Фото : СУ СК РФ по Кемеровской области
КЕМЕРОВО, 30 дек — РИА Новости. Трехмесячную девочку, оставленную матерью на обочине дороги в Кузбассе, нашли мертвой, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.
В минувший четверг сообщалось, что после получения полицией Кемерово информации о безвестном исчезновении 36-летней матери и ее трехмесячного ребенка правоохранители задержали женщину на трассе Кемерово — Томск, но дочки при ней не оказалось. Следствию женщина пояснила, что девочка поперхнулась и, как ей показалось, умерла, после чего она оставила ребенка на обочине и поехала на машине дальше. Было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
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"В результате кропотливой и слаженной работы 30 декабря 2019 года тело ребенка, которое находилось в хозяйственной сумке, обнаружено в сугробе на обочине автодороги. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. В ближайшее время будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти потерпевшей", — говорится в сообщении.

Ребенка искала поисковая группа из 120 человек в составе следователей, сотрудников полиции и волонтеров. Был допрошен отец девочки, осмотрена квартира, изъяты детские вещи. Отмечается, что на протяжении нескольких дней было осмотрено около 40 километров территории вдоль автомобильной дороги Яшкино — Юрга.
Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемую планируется отправить в лечебное учреждение для установления ее психического состояния.
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