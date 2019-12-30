ТОП-менеджмент крупных компаний принял участие в ПОТОКе 2019

МОСКВА, 30 дек - ООО "Экспотестдрайв". Новые технологии стремительно заменяют традиционные. Инновации оказались намного ближе, чем многие думают (например, мы не замечаем, когда общаемся с голосовыми роботами по телефону),и для того, чтобы бизнес развивался, применять их просто необходимо.

26 и 27 ноября ТОП-менеджмент крупных компаний собирался под знаком инноваций для бизнеса на конференции и выставке ПОТОК 2019.

Руководитель проектов по инновациям компании Leroy Merlin Жульен Николя отметил, что успех самых инновационных компаний, таких как Google или Facebook, в том что инновации изначально присутствуют в культуре этих компаний, в них уже налажены правильные процессы и заложены ресурсы. Поэтому основная задача любой инновационной команды в первую очередь воссоздать такую культуру в своей компании и наладить эти процессы.

Спикеры широко раскрыли темы внедрения в бизнес таких инструментов, как искусственный интеллект, компьютерное зрение, виртуальная и дополненная реальность, геймификация и многое другое. Исследование российского рынка промышленных AR/VR-решений показало, что согласно оптимистичному сценарию, объем этого рынка за 4 года может увеличиться в 11,7 раз при среднегодовом темпе роста 85%. Об этом говорил и спикер от компании Microsoft - Regional Director Андрей Ивашенцев. По его словам, основной тренд этой индустрии на данный момент заключается в том, что виртуальная реальность двигается в сторону мобильности и стриминга контента, а шлемы и очки VR уже работают без подключения к ПК.

Руслан Ледовский, Mobile Product Owner в McDonald’s, поделился с аудиторией кейсами с применением геймификации в бизнесе. По данным McDonalds, пользователей намного легче вовлечь в интерактивные механики. Данная методика показала превосходство регистраций в 3 раза по сравнению с обычными регистрациями на сайте или в приложении.

Директор по маркетингу от компании Avito, Анна Дробаха, рассказала, что 96% времени пользователи проводят в топ-10 своих приложений. Отсюда появляется следующий тренд: каждый крупный игрок (Яндекс, Гугл, Сбербанк и т.д.) стремится или уже создал свою “экосистему”, где будет доступ сразу к большому количеству опций.

Не только для частных пользователей, но и для В2В-сегмента все более важная роль в продажах принадлежит интернету. Денис Афанасьев (веб-интегратор Факт) в своем выступлении отметил, что продажи в интернете в В2С-сегменте неплохо развиты в нашей стране, в то время как на B2B рынке продажи только начинают выходить в digital. На данный момент только 4% компаний в России продают B2В продукты в интернете, против 40% в США, а это означает высокий потенциал данного рынка в нашей стране.

Все более широкое применение digital-инструментов в бизнесе неизбежно влечет необходимость принятия мер по защите данных, и здесь на помощь компаниям приходит искусственный интеллект. Яна Крухмалева (ПАО Газпром) привела данные о том, что за 2018 год компания Cisco отразила 7 трлн. попыток скомпрометировать данные своих клиентов. Сейчас же вероятность кибератаки еще выше. По данным исследований 61% компаний считают, что невозможно выявить все попытки кибератак без использования ИИ. А 48% компаний сообщили, что их бюджеты на использование ИИ для защиты информации вырастут на 29%. Тенденция роста применения ИИ продолжится и в дальнейшем.

Юлия Ракова (GetResponse) рассказала, что согласно данным компании Gartner, 75 из 100 ТОП компаний мира потеряют 20% стоимости своего бренда в 2020 году. Это связано с тенденцией потери лояльности к брендам в целом у потребителей. Современный человек доверяет больше личности - и на этом будет строиться инновационный маркетинг.

Обо всем этом и многом другом рассказали 64 ярких спикера конференции. Мероприятие действительно приобретает международный формат. Специально для выступления на мероприятии спикеры прилетели из разных уголков России от Сочи до Владивостока, а также из Украины, Франции, США, Мумбаи и других точек земного шара.

Свои инновационные продукты на выставке представили компании Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Магнитогорска, Барнаула, Волгограда и других городов, а посетители прибыли в том числе из Европы и стран СНГ.

Выставка будущего: инновации ближе, чем мы думаем

На выставке посетители познакомились и протестировали продукты и услуги с использованием новых технологий: искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, облачных технологий, голосовых роботов и помощников и многого другого. В течение 2 дней на мероприятии прошло 2 500 деловых встреч.

Например, в блоке маркетинга и ecom посетители смогли познакомиться с платформой для email, смс, web push рассылок, увидеть как работает коллтрекинг, позволяющий отслеживать звонки, связывая их с рекламой, протестировать онлайн-платформу, позволяющую проводить опросы потребителей за 24 часа и многое другое.

Кроме этого, новейшие разработки для продаж, продвижения, рекламы представили также компании Яндекс Касса, Яндекс.Вертикали, Markis, amoCRM, Comagic, MyTarget Mail.ru, GetResponse, МТС Касса, eLama, Bitrewards, INSIDE, Mobio, Proanalytics, Простой бизнес, R-broker, Студия ФАКТ, Transсript, DeepUp, KINETICA, kt.team, Marquiz.

Среди инновационных и технологичных разработок для бизнеса были представлены, в частности, 3D голографические системы (инновационные технологии для event-мероприятий и indoor рекламы), голосовой робот на телефоне, который разговаривает человеческим голосом и обладает искусственным интеллектом, а также решения для извлечения и цифровизации любых носителей текстовой информации. Свои разработки в блоке инноваций продемонстрировали также компании Сloud4y, VizorLabs, Zadarma, Zaimoteka, Импульс, Телфин, Системы компьютерного зрения, МТТ, Интерсофт, Jetcom, MCN Telecom, GenerationS, Searchinform.

В HR-блоке на выставке была представлена модульная платформа для управления персоналом, Цифровое Рабочее Место (корпоративные приложения и рабочие коммуникации в одном окне). Интересным для посетителей выставки стал Конструктор мотивации - платформа для обучения и отслеживания результатов персонала, а также Интерактивное VR видео - сотрудник выбирает вариант своих действий̆ и видит последствие своего выбора, дающий 100% эффект погружения.

Кроме этих, разработками в HR-сфере поделились компании StartExam, Интерактивное видео, Лаборатория Гуманитарных технологий, TSQ Consulting, Новые технологии, T&D group, Топ Фактор, Экопси консалтинг, KWORK, Tellsy, WhenSpeak.

Спикер конференции Peter Jansen, 7 No Fear, Forbes Coaches Council Member:

Конференция хорошо организована. Главная сцена - просто отличная: огромный зал, шикарное звуковое и световое оформление. Экспертная сцена собирала не меньше аудитории, чем главная. Все свободные места были заняты, и люди стояли в несколько рядов вокруг. Аудитория собралась очень активная и заинтересованная. После выступления задавали множество вопросов, я люблю разговаривать с аудиторией.

Посетитель мероприятия Людмила Мартынова, старший менеджер отдела продуктового маркетинга АО "Издательство Просвещение":

Креативно всё: формат и место проведения, вступления, новые решения, а каверщики в антракте просто чума. Эффективно и динамично: 2 площадки, доклад не более 20 минут, только главное, только самое новое и без “воды”, мозг просто взрывается.

Мероприятие проводит ООО “Экспотестдрайв”- организатор масштабных деловых мероприятий численностью от 1000 человек.

Возрастная категория мероприятия: 18+

Контактная информация: Анна Баженова, +7 495 241-02-68.