В Хабаровске эвакуировали детсады из-за угроз минирования

"Сообщения о взрывных устройствах получили 48 детских садов Хабаровска. В связи с этим экстренно были эвакуированы 8412 детей и 1719 сотрудников… После проверок сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились", - говорится в релизе.

Отмечается, что также эвакуацию проводили в семи объектах здравоохранения, в том числе первой и второй краевых клинических больницах, 19 административных зданиях, включая мэрию Хабаровска, торговом центре "Дом одежды" и почтовом отделении.

Как сообщили РИА Новости в администрации Комсомольска-на-Амуре, на этот момент в городе проверены 18 из 20 детсадов, 7 почтовых отделений и здание Главпочтамта. "В проверенных зданиях ничего опасного не нашли. Детсады и учреждения почты возобновили работу", - сказал собеседник.