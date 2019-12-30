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В Хабаровске эвакуировали детсады из-за угроз минирования
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РИА Новости

В Хабаровске эвакуировали детсады из-за угроз минирования

09:56 30.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 30 дек - РИА Новости. Около 8,5 тысяч воспитанников детских садов Хабаровска эвакуировали в понедельник из-за сообщений о "минировании", все угрозы оказались ложными, информирует мэрия.
"Сообщения о взрывных устройствах получили 48 детских садов Хабаровска. В связи с этим экстренно были эвакуированы 8412 детей и 1719 сотрудников… После проверок сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились", - говорится в релизе.
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Отмечается, что также эвакуацию проводили в семи объектах здравоохранения, в том числе первой и второй краевых клинических больницах, 19 административных зданиях, включая мэрию Хабаровска, торговом центре "Дом одежды" и почтовом отделении.
Как сообщили РИА Новости в администрации Комсомольска-на-Амуре, на этот момент в городе проверены 18 из 20 детсадов, 7 почтовых отделений и здание Главпочтамта. "В проверенных зданиях ничего опасного не нашли. Детсады и учреждения почты возобновили работу", - сказал собеседник.
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