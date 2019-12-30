МИД предупредил россиян об эвакуации на юго-востоке Австралии

Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото

Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников, находящихся в Австралии , об эвакуации 30 тысяч жителей в юго-восточном штате Виктория из-за распространения природных пожаров.

"Австралия - проводится эвакуация порядка 30 тысяч жителей региона Восточный Джипсленд в юго-восточном штате Виктория из-за угрозы дальнейшего распространения природных пожаров", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter

Отмечается, что ситуация усугубляется жаркой и засушливой погодой.

Ранее австралийские метеорологи сообщили, что дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна (столица штата Виктория). В последние недели лесные пожары бушевали в штате Новый Южный Уэльс, его столица город Сидней оказывался регулярно затянут плотным дымом. Мельбурн расположен приблизительно в 700 километрах юго-восточнее.

В Новом Южном Уэльсе в связи с пожарами было объявлен режим ЧС. Двое местных пожарных погибли в ДТП, еще трое были госпитализированы с тяжелыми ожогами. Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что прерывает отпуск и экстренно возвращается в Сидней.