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https://ria.ru/20191230/1563005519.html
МИД предупредил россиян об эвакуации на юго-востоке Австралии
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РИА Новости

МИД предупредил россиян об эвакуации на юго-востоке Австралии

09:48 30.12.2019 (обновлено: 09:51 30.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников, находящихся в Австралии, об эвакуации 30 тысяч жителей в юго-восточном штате Виктория из-за распространения природных пожаров.
"Австралия - проводится эвакуация порядка 30 тысяч жителей региона Восточный Джипсленд в юго-восточном штате Виктория из-за угрозы дальнейшего распространения природных пожаров", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
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Отмечается, что ситуация усугубляется жаркой и засушливой погодой.
Ранее австралийские метеорологи сообщили, что дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна (столица штата Виктория). В последние недели лесные пожары бушевали в штате Новый Южный Уэльс, его столица город Сидней оказывался регулярно затянут плотным дымом. Мельбурн расположен приблизительно в 700 километрах юго-восточнее.
В Новом Южном Уэльсе в связи с пожарами было объявлен режим ЧС. Двое местных пожарных погибли в ДТП, еще трое были госпитализированы с тяжелыми ожогами. Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что прерывает отпуск и экстренно возвращается в Сидней.
Разрушительные природные пожары в Австралии не редкость, но в Сиднее таких катастрофических масштабов они еще не достигали. Ученые винят глобальное потепление.
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