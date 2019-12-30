Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T09:28+0300
https://ria.ru/20191230/1563004356.html
Белорусские дипломаты проверяют информацию о ДТП в Псковской области
https://cdn23.img.ria.ru/images/156300/48/1563004859_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_f64af928eea425749138c4de7be60a33.jpg
РИА Новости

Белорусские дипломаты проверяют информацию о ДТП в Псковской области

08:56 30.12.2019 (обновлено: 09:28 30.12.2019)
15040
© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской области Последствия ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области
Последствия ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области
© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской области
МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Белорусские дипломаты проверяют информацию в СМИ о ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области, в котором, предварительно, пострадали граждане республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"Уточняем пока (эту информацию - ред.)", - сказал представитель пресс-службы.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
Ранее в понедельник представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в двух километрах от населенного Подборовье, на 275 километре автодороги Санкт-Петербург - Невель съехал в кювет и опрокинулся автобус, в котором находились, по предварительным данным, находились 52 человека - 51 гражданин Белоруссии и один гражданин РФ.
Предварительно, пострадали 21 человек - все граждане Республики Беларусь.
4751048
Обсудить 0
Псковская областьБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Певица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Египетская скорая помощь
В Египте более двадцати человек погибли в ДТП
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Полицейский автомобиль
СМИ сообщили подробности смерти прикованной к кровати девушки в Москве
Глубоководное судно-трубоукладчик Allseas Solitaire прокладывает трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Козак рассказал об ответе на санкции США против "Северного потока-2"
Последствия ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области
Число пострадавших в ДТП в Псковской области возросло до 21 человека
Актриса Кристина Асмус
Кристина Асмус попала в больницу на скорой помощи
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
"Уральские пельмени"потребовали 200 миллионов рублей от экс-директора
Бракосочетание
В Китае жених необычным образом отомстил неверной невесте
Сотрудники лаборатории ученого Хэ Цзянькуя, проводившие исследования, связанные с редактированием ДНК эмбрионов
В Китае на три года осудили генетика за изменение ДНК эмбрионов
Самолет A320 компании EgyptAir
СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода
Автомобиль скорой помощи
На улице в Подмосковье нашли раздетого двухлетнего ребенка
Последствия ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области
В Псковской области опрокинулся автобус с гражданами Белоруссии
Рождественский базар на Ратушной площади Таллина
В Эстонии разгорелся скандал из-за фото темнокожих детей в детсаду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
00:50Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа
00:32В Париже запретили проводить протесты на Елисейских полях 31 декабря
Лента новостейМолния