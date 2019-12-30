Белорусские дипломаты проверяют информацию о ДТП в Псковской области

МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Белорусские дипломаты проверяют информацию в СМИ о ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области, в котором, предварительно, пострадали граждане республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"Уточняем пока (эту информацию - ред.)", - сказал представитель пресс-службы.
Ранее в понедельник представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в двух километрах от населенного Подборовье, на 275 километре автодороги Санкт-Петербург - Невель съехал в кювет и опрокинулся автобус, в котором находились, по предварительным данным, находились 52 человека - 51 гражданин Белоруссии и один гражданин РФ.
Предварительно, пострадали 21 человек - все граждане Республики Беларусь.