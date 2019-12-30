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2019-12-30T16:14+0300
https://ria.ru/20191230/1563004141.html
На улице в Подмосковье нашли раздетого двухлетнего ребенка
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РИА Новости

На улице в Подмосковье нашли раздетого двухлетнего ребенка

08:43 30.12.2019 (обновлено: 16:14 30.12.2019)
34978
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль "скорой помощи"
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Рядом с домом в Павловском Посаде обнаружили полностью раздетого ребенка, сообщает РЕН ТВ.
Двухлетний мальчик кричал под балконом одной из квартир. Его экстренно госпитализировали.
Инцидент произошел в понедельник рано утром. Правоохранительные органы начали проверку случившегося.
Как пояснила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, ребенок вылез через решетки окна первого этажа по недосмотру родителей.
"Сейчас мальчику ничто не угрожает, у него небольшое переохлаждение. За его состоянием наблюдают врачи", — рассказала омбудсмен.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Московская областьПавловский ПосадПроисшествия
Популярные комментарии
Такая новость бредовая !!!! На полу слове .... Инфы ноль . Может ребенок сам вышел или выпал из окна и ТД .... Главное что бы было у него все хорошо и дед мороз принес хороший подарок
30 декабря, 09:45
ASKO3103
1700010
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