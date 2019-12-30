На улице в Подмосковье нашли раздетого двухлетнего ребенка

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Рядом с домом в Рядом с домом в Павловском Посаде обнаружили полностью раздетого ребенка, сообщает РЕН ТВ

Двухлетний мальчик кричал под балконом одной из квартир. Его экстренно госпитализировали.

Инцидент произошел в понедельник рано утром. Правоохранительные органы начали проверку случившегося.

Как пояснила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, ребенок вылез через решетки окна первого этажа по недосмотру родителей.