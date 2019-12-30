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На Сахалине и Курилах объявили штормовое предупреждение
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РИА Новости

На Сахалине и Курилах объявили штормовое предупреждение

08:30 30.12.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкНа улице Южно-Сахалинска во время метели.
На улице Южно-Сахалинска во время метели.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 дек – РИА Новости. Штормовое предупреждение на вторник объявлено в 11 муниципальных образованиях Сахалина и Курил, предупреждает в понедельник региональный главк МЧС.
"По прогнозам островных синоптиков во вторник на территории Томаринского, Холмского, Невельского, Корсаковского, Анивского, Углегорского, Долинского и Макаровского районов и Южно-Сахалинска ожидаeтся снег (3-6 мм за 12 часов), местами сильный (7-19 мм и более за 12 часов), днем на западном побережье ветер 15-20 метров в секунду, ночью налипание мокрого снега", - сообщается в распространенном ведомством пресс-релизе.
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По информации спасателей, циклон не обойдет стороной и Курилы. В Южно-Курильском и Курильском районах прогнозируются осадки (3-6 м/с за 12 часов), усиление ветра до 20-25 метров в секунду.
В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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СахалинКурильские островаПроисшествия
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