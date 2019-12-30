На Сахалине и Курилах объявили штормовое предупреждение

"По прогнозам островных синоптиков во вторник на территории Томаринского, Холмского, Невельского, Корсаковского, Анивского, Углегорского, Долинского и Макаровского районов и Южно-Сахалинска ожидаeтся снег (3-6 мм за 12 часов), местами сильный (7-19 мм и более за 12 часов), днем на западном побережье ветер 15-20 метров в секунду, ночью налипание мокрого снега", - сообщается в распространенном ведомством пресс-релизе.