На Сахалине и Курилах объявили штормовое предупреждение

"По прогнозам островных синоптиков во вторник на территории Томаринского, Холмского, Невельского, Корсаковского, Анивского, Углегорского, Долинского и Макаровского районов и Южно-Сахалинска ожидаeтся снег (3-6 мм за 12 часов), местами сильный (7-19 мм и более за 12 часов), днем на западном побережье ветер 15-20 метров в секунду, ночью налипание мокрого снега", - сообщается в распространенном ведомством пресс-релизе.
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По информации спасателей, циклон не обойдет стороной и Курилы. В Южно-Курильском и Курильском районах прогнозируются осадки (3-6 м/с за 12 часов), усиление ветра до 20-25 метров в секунду.
В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.