Эксперт рассказал о необходимости создания авиахаба во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 30 дек - РИА Новости. Опыт создания авиакомпании на Дальнем Востоке уже есть, другим способом решить проблему транспортной доступности региона можно, если самолеты из Москвы в Азию будут садиться на дозаправку во Владивостоке, сообщил РИА Новости директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Александр Абрамов.
"Известия" со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика к члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову сообщили, что Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком, госкорпорацией "Ростех" занимаются рассмотрением вопроса создания или развития авиакомпании на Дальнем Востоке. Газета отмечает, что этот вариант прорабатывается в соответствии с поручением председателя правительства Дмитрия Медведева.
"Проблема (транспортной доступности) есть, ее надо решать. На Дальнем Востоке уже была компания, которая решала эти проблемы, "Владивосток Авиа" - с собственным парком самолетов, которые в том числе летали за рубеж. Она прекратила свое существование. По этому пути мы уже шли. Но есть и другие подходы - например, есть американский опыт", - сказал Абрамов.
По его словам, все трансконтинентальные рейсы, которые летят из США в Европу, по решению сената Штатов, были обязаны садиться на дозаправку в аэропорту Анкориджа на Аляске. В итоге этот авиаузел стал чуть ли не одним из самых крупных в Америке.
"То же самое можно было бы сделать в РФ: все рейсы российских авиакомпаний, летящие в Юго-Восточную Азию, могли бы садиться на дозаправку во Владивостоке, здесь был бы крупный хаб. Тогда вопрос связи европейской части страны с Дальним Востоком был бы решен... Это должно быть государственное решение... Сейчас из Владивостока в Москву вылетает в день по несколько рейсов, а стало бы - 20-30 рейсов в день. Мы бы просто садились на транзитные самолеты и летели. Со стоимостью все можно было бы отрегулировать", - отметил собеседник.
Абрамов добавил, что сейчас стоимость билетов на самолеты с Дальнего Востока зависит от решений авиакомпаний, имеющих монопольное положение, и часто в высокий сезон из Владивостока в Москву дешевле лететь через Сеул или Пекин, чем напрямую.
Контрольный пакет акций "Владивосток Авиа" в 2011 году был куплен "Аэрофлотом". На базе ранее существовавших дальневосточных перевозчиков – "Сахалинские Авиатрассы" и "Владивосток Авиа", входящих в Группу "Аэрофлот", создана авиакомпания "Аврора".