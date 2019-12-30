Эксперт рассказал о необходимости создания авиахаба во Владивостоке

"Проблема (транспортной доступности) есть, ее надо решать. На Дальнем Востоке уже была компания, которая решала эти проблемы, "Владивосток Авиа" - с собственным парком самолетов, которые в том числе летали за рубеж. Она прекратила свое существование. По этому пути мы уже шли. Но есть и другие подходы - например, есть американский опыт", - сказал Абрамов.

По его словам, все трансконтинентальные рейсы, которые летят из США в Европу, по решению сената Штатов, были обязаны садиться на дозаправку в аэропорту Анкориджа на Аляске. В итоге этот авиаузел стал чуть ли не одним из самых крупных в Америке.

"То же самое можно было бы сделать в РФ: все рейсы российских авиакомпаний, летящие в Юго-Восточную Азию, могли бы садиться на дозаправку во Владивостоке, здесь был бы крупный хаб. Тогда вопрос связи европейской части страны с Дальним Востоком был бы решен... Это должно быть государственное решение... Сейчас из Владивостока в Москву вылетает в день по несколько рейсов, а стало бы - 20-30 рейсов в день. Мы бы просто садились на транзитные самолеты и летели. Со стоимостью все можно было бы отрегулировать", - отметил собеседник.