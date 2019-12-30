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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-30T06:39+0300
https://ria.ru/20191230/1563002745.html
Сирийский военный отметил улучшение обстановки на трассе М-4 в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/155995/89/1559958944_0:0:2016:1134_1036x0_80_0_0_8ccbe73dd35005aff70f490d6924c768.jpg
РИА Новости

Сирийский военный отметил улучшение обстановки на трассе М-4 в Сирии

06:39 30.12.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинКурдский блокпост в районе Манбидж на трассе М4, переданный сирийской армии
Курдский блокпост в районе Манбидж на трассе М4, переданный сирийской армии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Курдский блокпост в районе Манбидж на трассе М4, переданный сирийской армии. Архивное фото
ХАСЕКЕ (Сирия), 30 дек - РИА Новости. Сирийский полковник Хасан Али Ибрагим заявил, что на трассе М-4, соединяющей провинции Хасеке и Алеппо, значительно улучшилась обстановка.
Трасса была открыта 11 декабря, когда российские и турецкие военные совершили совместную поездку по ней в целях закрепления договоренностей, достигнутых в рамках меморандума о взаимопонимании между от 22 октября. По всей протяженности М-4 установлены по 20 опорных пунктов со стороны сирийской и турецкой армий. Ежедневно российские военные проводят патрулирование трассы.
"С момента создания этих пунктов в прошлом было зафиксировано несколько случаев нарушений. В основном это установка самодельных взрывных устройств на трассе, также были зафиксированы случаи обстрела наших пунктов со стороны террористов. После того как трасса встала под охрану сирийских солдат с помощью российских военнослужащих, число нарушений на ней значительно снизилось. Хотелось бы поблагодарить Россию за помощь", - сказал полковник журналистам.
Президенты России и Турции 22 октября на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. В соответствии с документом, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября, 20:46
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
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Война в СирииСирийский КурдистанАлеппо (мухафаза)ТурцияСирияРоссияВ мире
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