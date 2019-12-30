Сирийский военный отметил улучшение обстановки на трассе М-4 в Сирии

Трасса была открыта 11 декабря, когда российские и турецкие военные совершили совместную поездку по ней в целях закрепления договоренностей, достигнутых в рамках меморандума о взаимопонимании между от 22 октября. По всей протяженности М-4 установлены по 20 опорных пунктов со стороны сирийской и турецкой армий. Ежедневно российские военные проводят патрулирование трассы.
"С момента создания этих пунктов в прошлом было зафиксировано несколько случаев нарушений. В основном это установка самодельных взрывных устройств на трассе, также были зафиксированы случаи обстрела наших пунктов со стороны террористов. После того как трасса встала под охрану сирийских солдат с помощью российских военнослужащих, число нарушений на ней значительно снизилось. Хотелось бы поблагодарить Россию за помощь", - сказал полковник журналистам.
Президенты России и Турции 22 октября на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. В соответствии с документом, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности.
23 октября, 20:46Новые российско-турецкие договоренности по Сирии