Сирийский военный отметил улучшение обстановки на трассе М-4 в Сирии

"С момента создания этих пунктов в прошлом было зафиксировано несколько случаев нарушений. В основном это установка самодельных взрывных устройств на трассе, также были зафиксированы случаи обстрела наших пунктов со стороны террористов. После того как трасса встала под охрану сирийских солдат с помощью российских военнослужащих, число нарушений на ней значительно снизилось. Хотелось бы поблагодарить Россию за помощь", - сказал полковник журналистам.