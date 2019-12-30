Глава ТПП Катырин рассказал, за что его "поругал" Путин

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны, как президент "поругал" его за неподписанный документ.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
"Во время саммитов БРИКС есть сложившаяся традиция, по которой председатели национальных деловых советов вручают руководителям стран, президентам и премьер-министрам предложения, над чем стоило бы поработать", - отметил Катырин.
"Однажды я как председатель российской части делового совета БРИКС вручил Владимиру Владимировичу такой годовой доклад и сел на свое место. Вдруг он поворачивается, подзывает меня, я подхожу – заседание при этом не прерывалось – и он мне тихо говорит: "А чего ты мне вручаешь этот документ? Он же недействительный", - рассказал глава ТПП.
Катарин ответил: "Как недействительный?" - "Ну вот, видишь, в конце стоят Ваши фамилии и звания, а подписей-то нет. Документ недействительный!", - сказал Путин.
"Мы так старались, так торопились вручить его, что даже забыли о том, что его надо подписать", - признался глава палаты.
"Он очень внимательный человек, одного взгляда на многостраничный доклад хватило, чтобы определить, какие проблемы в нем есть", - отметил собеседник агентства.