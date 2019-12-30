Глава ТПП Катырин рассказал, за что его "поругал" Путин

"Однажды я как председатель российской части делового совета БРИКС вручил Владимиру Владимировичу такой годовой доклад и сел на свое место. Вдруг он поворачивается, подзывает меня, я подхожу – заседание при этом не прерывалось – и он мне тихо говорит: "А чего ты мне вручаешь этот документ? Он же недействительный", - рассказал глава ТПП.