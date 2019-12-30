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Мужчина приехал к попавшему в ДТП сыну, но сам погиб под колесами фуры
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РИА Новости

Мужчина приехал к попавшему в ДТП сыну, но сам погиб под колесами фуры

03:21 30.12.2019
15049
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Житель Белоруссии прибыл на место ДТП, в которое попал его сын, после чего погиб под колесами фуры, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на МВД республики.
Отмечается, что инцидент произошел на 22-м километре автодороги Р1 в Дзержинском районе Минской области в субботу.
Так, сначала столкнулись автомобили Ford и Dodge из-за несоблюдения безопасного бокового интервала в крайней левой полосе. При ДТП никто не пострадал, повреждения получили лишь машины. Их водители разместили аварийный знак и ждали прибытия правоохранительных органов.
Затем, добавляет агентство, 47-летний отец водителя Ford прибыл на место инцидента и сел на заднее сидение автомобиля, однако в это время по трассе ехала фура Volvo, водитель которой при обгоне автобуса не заметил Ford и столкнулся с ним.
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"В результате аварии отец водителя Ford погиб на месте, сам водитель и его мать с различными травмами доставлены в больницу", — цитирует Sputnik представителей власти.
На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, МЧС, следователи и медработники.
017325729
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МВД БелоруссииМинская областьДзержинский районБелоруссияВ мире
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