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СМИ: Эспер и Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине
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РИА Новости

СМИ: Эспер и Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине

00:45 30.12.2019
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео пытались убедить президента страны Дональда Трампа не замораживать военную помощь Украине, поскольку это противоречит американским интересам, пишет газета New York Times в своем новом расследовании по Украине.
По данным журналистов газеты, которые провели десятки интервью с действующими и отставными официальными лицами США, оппозиция решению Трампа о заморозке помощи Украине была "гораздо более сильной, чем об этом было известно ранее".
"В конце августа глава Пентагона Марк Эспер присоединился к госсекретарю Майку Помпео и Джону Болтону, занимавшему в то время должность советника по национальной безопасности, на встречу с президентом в Овальном кабинете, о которой ранее не сообщалось. Они пытались убедить его, что разморозка помощи - в интересах США, но это было безуспешно", - сообщает New York Times.
Издание пишет, что это решение вызвало "волну шока" как в Белом доме, так и в Пентагоне, и создало глубокие противоречия внутри администрации. Газета называет и.о. главы аппарата Белого дома Мика Малвейни в качестве ключевой фигуры в усилиях по выполнению требований Трампа относительно заморозки помощи Украине.
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Импичмент Дональда ТрампаМарк ЭсперМайк ПомпеоДональд ТрампМинистерство обороны СШАГосударственный департамент СШАУкраинаВ мире
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