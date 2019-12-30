СМИ: Эспер и Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине

"В конце августа глава Пентагона Марк Эспер присоединился к госсекретарю Майку Помпео и Джону Болтону, занимавшему в то время должность советника по национальной безопасности, на встречу с президентом в Овальном кабинете, о которой ранее не сообщалось. Они пытались убедить его, что разморозка помощи - в интересах США, но это было безуспешно", - сообщает New York Times.