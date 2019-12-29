В Минске рассказали о ходе переговоров с Москвой по интеграции

МИНСК, 29 дек — РИА Новости. Урегулирование оставшихся вопросов между Урегулирование оставшихся вопросов между Россией Белоруссией в рамках программы углубленной интеграции требует принятия политического решения, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

"Три вопроса, которые, в принципе, были обозначены после последней встречи президентов (Белоруссии и России. — Прим. ред.) в Санкт-Петербурге, они остаются на сегодняшний день. Это газ, нефть и определенные вопросы по налоговой карте. Остальной весь пакет ("дорожных карт". — Прим. ред.) уже согласован", — заявил Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1"

Вице-премьер также назвал разговоры о возможном отказе от нацвалюты глупостью. По его словам, переговоры на эту тему с российской стороной не ведутся.

Он выразил надежду, что до конца года лидеры стран проведут встречу.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты".

Так, была создана белорусско-российская группа по выработке интеграционных предложений. Сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт" в различных сферах. Как заявлял по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции блокируют три группы вопросов: в сфере нефти, газа и налогов.