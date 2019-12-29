Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
2019-12-30T00:04+0300
https://ria.ru/20191229/1562999689.html
В Минске рассказали о ходе переговоров с Москвой по интеграции
https://cdn22.img.ria.ru/images/135924/15/1359241570_48:276:3196:2047_1036x0_80_0_0_356c00c0eeb0059db95e043431777161.jpg
РИА Новости

В Минске рассказали о ходе переговоров с Москвой по интеграции

22:15 29.12.2019 (обновлено: 00:04 30.12.2019)
3560
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкМинск
Минск
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Минск. Архивное фото
МИНСК, 29 дек — РИА Новости. Урегулирование оставшихся вопросов между Россией и Белоруссией в рамках программы углубленной интеграции требует принятия политического решения, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.
"Три вопроса, которые, в принципе, были обозначены после последней встречи президентов (Белоруссии и России. — Прим. ред.) в Санкт-Петербурге, они остаются на сегодняшний день. Это газ, нефть и определенные вопросы по налоговой карте. Остальной весь пакет ("дорожных карт". — Прим. ред.) уже согласован", — заявил Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
20 декабря, 16:55Союзное государство
Лукашенко сообщил о паре нерешенных проблем с Путиным
Вице-премьер также назвал разговоры о возможном отказе от нацвалюты глупостью. По его словам, переговоры на эту тему с российской стороной не ведутся.
Он выразил надежду, что до конца года лидеры стран проведут встречу.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты".
Так, была создана белорусско-российская группа по выработке интеграционных предложений. Сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт" в различных сферах. Как заявлял по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции блокируют три группы вопросов: в сфере нефти, газа и налогов.
Ранее в декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам двусторонней встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что у глав двух государств осталась "пара проблем", которые нужно разрешить на высшем уровне, не исключил новой встречи в конце 2019 года либо в начале 2020 года. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко при необходимости могут созвониться до Нового года, ряд вопросов в газовой сфере остаются неурегулированными, но контакты ведутся.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
24 декабря, 21:32Союзное государство
Лукашенко не готов строить Союзное государство, считает сенатор
26629144
Обсудить 12
Союзное государствоМаксим ОрешкинАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваМинскБелоруссияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Владимир Путин
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Киев передал ЛНР лидера одной из украинских политических партий
Белорусские рубли
В Минске назвали разговоры о возможном отказе от нацвалюты глупостью
Полицейский автомобиль
СМИ сообщили подробности смерти прикованной к кровати девушки в Москве
Сотрудники ФСБ РФ
ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Петербурге
Вице-президент, начальник управления развития малого бизнеса ОАО Сбербанк России Андрей Шаров
Источник сообщил об уходе вице-президента Сбербанка в отставку
Балканский саммит в Софии
Премьер Польши назвал пакт Молотова-Риббентропа "военным союзом"
Капсулы витаминов
Врач рассказала об опасности приема витамина D
Глубоководное судно-трубоукладчик Allseas Solitaire прокладывает трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Козак рассказал об ответе на санкции США против "Северного потока-2"
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский объяснил выдачу экс-бойцов "Беркута" при обмене в Донбассе
Алена Водонаева
Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов "не рожать рабов"
Пентагон в Вашингтоне
США нанесли удары по пяти объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о выполнении первой части парижских договоренностей
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России
Представители ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области, где должна произойти процедура обмена военнопленными
Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Главы Египта и Франции договорились о совместной работе по Ливии
02:54В Приморье упавшая с высоты акробатка находится в тяжелом состоянии
02:21Ким Чен Ын призвал к "наступательным" мерам для безопасности КНДР
02:13Создание "Долины Менделеева" на базе РХТУ начнется в 2020 году
01:48В Черногории во время протестов ранены четверо полицейских
01:44"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
01:40Иракское ополчение заявило о росте числа погибших при атаке США
01:37Индия намерена построить 24 подлодки, включая шесть атомных
01:20Партия Моралеса выберет кандидата на президентские выборы 19 января
01:16ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах
01:13Киселев принял участие во флэшмобе в поддержку Sputnik Эстония
01:11В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
01:02СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода
00:45СМИ: Эспер и Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине
00:42Пушков напомнил, что Польша "набивалась в союзники к Гитлеру"
00:37Власти Ирака заявили, что удары США нарушают суверенитет страны
00:34Иракское ополчение заявило о гибели 19 человек при ударах США
00:26Суд заново приступит к делу экс-главбуха "Седьмой студии" Масляевой
00:18Исследование выявило, где в России пьют больше шампанского в Новый год
00:11Кристина Асмус попала в больницу на скорой помощи
Лента новостейМолния