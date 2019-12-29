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В Пензенской области женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме
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РИА Новости

В Пензенской области женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме

12:08 29.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДежурная часть МЧС в Тамбове
Дежурная часть МЧС в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Пожар в жилом доме в городе Кузнецке Пензенской области в ночь на воскресенье унес жизни двух человек, включая 11-летнего ребенка, еще двое взрослых пострадали, сообщило областное управление СК РФ.
По данным следствия, о пожаре в частном жилом доме по улице Кирова в МЧС сообщили соседи, после ликвидации возгорания были обнаружены тела 47-летней женщины и ее 11-летнего сына, также на момент возгорания в доме находились еще двое мужчин 81 и 49 лет, младший из них доставлен в больницу, а второму пострадавшему госпитализация не потребовалась.
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"По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за замыкания электропроводки. Точная причина пожара будет установлена в ходе проверки… По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Как сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС, в результате пожара в кирпичном доме с железной кровлей площадью 100 квадратных метров сгорела вся кровля и выгорело помещение внутри.
"Данная семья состояла на учете как входящая в группу риска. Неоднократно их посещала комиссия, состоящая из специалистов администрации, соцзащиты, МЧС и полиции. В ноябре в доме были установлены автономные пожарные извещатели", - отметила представитель главка.
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