В Пензенской области женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме

По данным следствия, о пожаре в частном жилом доме по улице Кирова в МЧС сообщили соседи, после ликвидации возгорания были обнаружены тела 47-летней женщины и ее 11-летнего сына, также на момент возгорания в доме находились еще двое мужчин 81 и 49 лет, младший из них доставлен в больницу, а второму пострадавшему госпитализация не потребовалась.