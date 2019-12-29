Представители ЛНР привезли пленных для обмена близ Горловки

"Мы прибыли и ждем ответа от украинской стороны о готовности", - сообщила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева.

Точное количество человек, которые будут обменяны, стороны пока не называют. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявляли о готовности передать Киеву 55 человек, забрать планируют 87 своих сторонников. В самопровозглашенной Луганской народной республике сообщали, что готовы передать до 30 человек.

Предыдущий обмен пленными прошел в декабре 2017 года и стал самым масштабным за время конфликта в Донбассе. Республикам передали 238 человек, Киев забрал 74. При этом стороны договорились продолжить освобождение удерживаемых лиц в рамках следующих этапов обмена пленными. Ближайший планировали провести в начале 2018 года. Однако договориться и провести его удалось лишь спустя два года.