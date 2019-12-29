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Представители ЛНР привезли пленных для обмена близ Горловки
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РИА Новости

Представители ЛНР привезли пленных для обмена близ Горловки

11:15 29.12.2019 (обновлено: 11:31 29.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ГОРЛОВКА, 29 дек - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики с удерживаемыми лицами прибыли для обмена пленными в район пункта пропуска "Майорск", передает корреспондент РИА Новости.
"Мы прибыли и ждем ответа от украинской стороны о готовности", - сообщила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева.
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото
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Точное количество человек, которые будут обменяны, стороны пока не называют. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявляли о готовности передать Киеву 55 человек, забрать планируют 87 своих сторонников. В самопровозглашенной Луганской народной республике сообщали, что готовы передать до 30 человек.
Предыдущий обмен пленными прошел в декабре 2017 года и стал самым масштабным за время конфликта в Донбассе. Республикам передали 238 человек, Киев забрал 74. При этом стороны договорились продолжить освобождение удерживаемых лиц в рамках следующих этапов обмена пленными. Ближайший планировали провести в начале 2018 года. Однако договориться и провести его удалось лишь спустя два года.
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Ситуация в ДНР и ЛНРОльга КобцеваЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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