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2019-12-29T05:42+0300
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СМИ: Япония рассматривает возможность модернизировать систему ПРО
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РИА Новости

СМИ: Япония рассматривает возможность модернизировать систему ПРО

05:42 29.12.2019
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© AP Photo / Haven Daley, FileЯпонские солдаты во время военных учений
Японские солдаты во время военных учений
© AP Photo / Haven Daley, File
Японские солдаты во время военных учений. Архивное фото
ТОКИО, 29 дек – РИА Новости. Япония приступила к рассмотрению возможности разработки усовершенствованной системы ПРО, которая должна восполнить пробелы ныне существующей, сообщила газета "Санкэй".
Предполагается усовершенствовать существующий японский комплекс, оснащенный зенитными ракетами средней дальности SAM-4 с тем, чтобы он смог восполнить "пробелы" ПРО Японии.
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В настоящее время высота поражения зенитных ракет семейства "Стандарт" - SM-3 на эсминцах, оснащенных системой Aegis, составляет 500-1500 километров. Зенитно-ракетный комплекс Patriot РАС-3 способен перехватить ракету на высоте не более 15-20 километров. Существующая SAM-4 может поражать цели на высоте не более 100 километров. К разработке модифицированной системы ПРО SAM-4, японские военные могут приступить уже в будущем году. Разработка займет от трех до семи лет.
Система сможет противодействовать новым ракетам малой дальности Северной Кореи, испытанным в июле этого года и по своим характеристикам напоминающие ракету "Искандер" российского производства. Она отличается низкой высотой и способностью менять траекторию полета. Перехват этих ракет имеющимися в распоряжении Японии средствами ПРО фактически невозможен. Японское правительство рассматривает их как "новую угрозу".
В этом году Северная Корея провела 13 пусков баллистических ракет в сторону Японского моря. Из них четыре, по оценкам японских военных, являются новыми баллистическим ракетами типа "Искандер".
Издание отмечает также, что японская система ПРО не сможет перехватить и гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок ракетного комплекса "Авангард", о постановке которого на боевое дежурство объявило в пятницу министерство обороны России.
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