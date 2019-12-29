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2019-12-29T09:56+0300
https://ria.ru/20191229/1562983645.html
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
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РИА Новости

Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

00:19 29.12.2019 (обновлено: 09:56 29.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Закон предоставляет заемщику право отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита и получить часть страховой премии за неистекший период в течение семи рабочих дней с момента подачи заявления о таком отказе.
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Закон обязывает кредитора предоставить заемщику потребительский кредит без страховки, если она по закону не обязательна, но в этом случае допускается его выдача под более высокий процент.
В законе прописано подробное информирование заемщика о договоре страхования и о так называемом "периоде охлаждения" — в течение 14 календарных дней от страховки по потребкредиту можно отказаться. Правда, в этом случае банк может увеличить ставку до уровня, действовавшего на момент заключения договора для таких кредитов без страховки, но не выше текущих показателей.
Первое чтение прошло еще в сентябре 2018 года, а затем движение документа застопорилось. Как пояснял РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, одним из основных спорных вопросов было — распространять ли действие закона на договоры страхования, заключенные до его вступления в силу. Этот вопрос был решен не в пользу заемщиков — закон должен вступить в силу с 1 сентября 2020 года и не будет распространяться на взятые ранее потребкредиты со страховкой.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Лучше подпишите закон о запрете кредитования. И капиталисты должны платить людям столько, чтоб им хватало на жизнь без всяких кредитов! Что развели-то ростовщиков столько???? А они только и знай, что наживаются
29 декабря, 09:27
Светлана Васильева
49000010
Всегда вам что то не так, даже законы для людей критикуете, ну смешно уже глупости читать под каждой новость
29 декабря, 09:36
Даша Рудник
8000125
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