Цифровая трудовая: как перевести отношения с работой в новый формат

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. С 1 января 2020 года в России начнут оформлять электронные трудовые книжки. Это позволит работникам получить постоянный и удобный доступ к своим трудовым биографиям и упростит кадровый учет работодателям. Переход на новые трудовые добровольный, желающие смогут сохранить книжку в привычном формате.

Работодатели смогут вести трудовые книжки в электронном виде по выбору работника, уточняется на сайте ГД России . Для тех, у кого уже есть трудовая, переход на электронную версию будет возможностью, а не обязанностью.

Для перевода трудовой в новый формат нужно до 31 декабря 2020 года написать заявление работодателю. Если не подавать заявления, трудовая книжка останется в бумажном виде.

Тем, кто впервые начнет работать после 31 декабря 2020 года, бумажные трудовые книжки оформляться не будут. Администрировать систему будет Пенсионный фонд России, в фонде будет создан дублер трудовой книжки.

Ожидается, что электронные трудовые книжки избавят бизнес и отделы кадров компаний от лишних трудозатрат. Также они сведут к минимуму риск потери работниками сведений о трудовом стаже и освободят их от обязанности заниматься восстановлением данных о том, где и сколько они работали. Уйдут в прошлое ситуации, когда из-за реорганизации или ликвидации предприятия работник не мог подтвердить свой стаж.