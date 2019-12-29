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2019-12-29T12:52+0300
https://ria.ru/20191229/1562766932.html
Цифровая трудовая: как перевести отношения с работой в новый формат
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РИА Новости

Цифровая трудовая: как перевести отношения с работой в новый формат

08:00 29.12.2019 (обновлено: 12:52 29.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРабота отдела кадров
Работа отдела кадров
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. С 1 января 2020 года в России начнут оформлять электронные трудовые книжки. Это позволит работникам получить постоянный и удобный доступ к своим трудовым биографиям и упростит кадровый учет работодателям. Переход на новые трудовые добровольный, желающие смогут сохранить книжку в привычном формате.
Работодатели смогут вести трудовые книжки в электронном виде по выбору работника, уточняется на сайте ГД России. Для тех, у кого уже есть трудовая, переход на электронную версию будет возможностью, а не обязанностью.
Для перевода трудовой в новый формат нужно до 31 декабря 2020 года написать заявление работодателю. Если не подавать заявления, трудовая книжка останется в бумажном виде.
Тем, кто впервые начнет работать после 31 декабря 2020 года, бумажные трудовые книжки оформляться не будут. Администрировать систему будет Пенсионный фонд России, в фонде будет создан дублер трудовой книжки.
Ожидается, что электронные трудовые книжки избавят бизнес и отделы кадров компаний от лишних трудозатрат. Также они сведут к минимуму риск потери работниками сведений о трудовом стаже и освободят их от обязанности заниматься восстановлением данных о том, где и сколько они работали. Уйдут в прошлое ситуации, когда из-за реорганизации или ликвидации предприятия работник не мог подтвердить свой стаж.
С введением электронных трудовых работник может получить сведения о трудовой деятельности у работодателя по последнему месту работы на бумаге или в электронном виде, а также в ПФР. Кроме того, эти сведения предоставят в МФЦ на бумажном носителе или на едином портале государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа.
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