Путин подписал закон о штрафах за спекуляции при продаже билетов

С учетом выработанных и одобренных во втором чтении поправок комитет предложил установить административную ответственность за реализацию билетов неуполномоченными лицами (это касается билетов, абонементов и экскурсионных путевок) по цене, превышающей стоимость на билете, а также с оказанием покупателю сопутствующих услуг, стоимость которых превышает 10% стоимости на билете.

Согласно опубликованному документу, максимальный размер штрафов составит не более пятикратной стоимости билета. Также в зависимости от степени деяния и субъекта ответственности штрафы для граждан составят от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете (изначально от 100 до 300 тысяч рублей), для должностных лиц – от двукратной до трехкратной цены (изначально от 150 до 400 тысяч рублей), для ИП, работающих без образования юридического лица, и юрлиц – от трехкратной до пятикратной цены или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (изначально от 200 до 500 тысяч рублей и 700 тысяч до 1 миллиона рублей соответственно).