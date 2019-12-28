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Путин подписал закон о штрафах за спекуляции при продаже билетов
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РИА Новости

Путин подписал закон о штрафах за спекуляции при продаже билетов

20:49 28.12.2019
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© РИА Новости / Игорь РуссакТеатр им. Комиссаржевской
Театр им. Комиссаржевской
© РИА Новости / Игорь Руссак
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации, соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
Как ранее отметил глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, к законопроекту имелось много замечаний: изначально штрафы были сильно завышены и несоразмерны последствиям правонарушений, в результате доработки предложены дифференцированные размеры такого наказания, кратные стоимости билета.
С учетом выработанных и одобренных во втором чтении поправок комитет предложил установить административную ответственность за реализацию билетов неуполномоченными лицами (это касается билетов, абонементов и экскурсионных путевок) по цене, превышающей стоимость на билете, а также с оказанием покупателю сопутствующих услуг, стоимость которых превышает 10% стоимости на билете.
Отмечается, что эта норма будет действовать только в отношении мероприятий, проводимых государственными и муниципальными организациями.
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Мединский надеется, что закон о борьбе с "билетной мафией" сработает
Согласно опубликованному документу, максимальный размер штрафов составит не более пятикратной стоимости билета. Также в зависимости от степени деяния и субъекта ответственности штрафы для граждан составят от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете (изначально от 100 до 300 тысяч рублей), для должностных лиц – от двукратной до трехкратной цены (изначально от 150 до 400 тысяч рублей), для ИП, работающих без образования юридического лица, и юрлиц – от трехкратной до пятикратной цены или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (изначально от 200 до 500 тысяч рублей и 700 тысяч до 1 миллиона рублей соответственно).
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