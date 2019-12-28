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Путин сохранил тарифы на соцcтрахование от несчастных случаев
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РИА Новости

Путин сохранил тарифы на соцcтрахование от несчастных случаев

17:56 28.12.2019 (обновлено: 17:58 28.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Документ сохраняет на ближайшие три года действие 32 страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (от 0,2 до 8,5% к суммам выплат и иных вознаграждений) в соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска.
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При этом для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих труд инвалидов, сохраняется льгота по уплате страховых взносов. Они, как и сейчас, смогут уплачивать страховые взносы в размере 60% от установленных тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных - инвалидов I, II и III групп.
Данные нормы учтены при формировании доходной части бюджета Фонда социального страхования РФ. Они позволяют обеспечить в полном объеме выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2020-2022 годах.
Как ранее поясняло правительство РФ, общая сумма расходов на выполнение этих обязательств в 2020 году составит 108,7 миллиарда рублей, в 2021 году - 112,8 миллиарда, в 2022 году - 117,2 миллиарда, а поступление страховых взносов (с учетом недоимки, включая пени и штрафы) - 133,8 миллиарда, 142,4 миллиарда и 152,5 миллиарда рублей, соответственно.
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