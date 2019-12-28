ВСУ почти пять тысяч раз нарушили перемирие в этом году, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские силовики почти пять тысяч раз нарушили перемирие в Донбассе с начала года, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За период с 1 января по 28 декабря со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 4943 нарушения режима прекращения огня", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили более 15 тысяч мин и артснарядов. В результате обстрелов повреждено почти 900 домов и 156 объектов инфраструктуры.