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ВСУ почти пять тысяч раз нарушили перемирие в этом году, заявили в ДНР
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РИА Новости

ВСУ почти пять тысяч раз нарушили перемирие в этом году, заявили в ДНР

17:45 28.12.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковРазрушенный дом в Донецке
Разрушенный дом в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разрушенный дом в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские силовики почти пять тысяч раз нарушили перемирие в Донбассе с начала года, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За период с 1 января по 28 декабря со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 4943 нарушения режима прекращения огня", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили более 15 тысяч мин и артснарядов. В результате обстрелов повреждено почти 900 домов и 156 объектов инфраструктуры.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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