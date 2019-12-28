ВСУ почти пять тысяч раз нарушили перемирие в этом году, заявили в ДНР

"За период с 1 января по 28 декабря со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 4943 нарушения режима прекращения огня", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили более 15 тысяч мин и артснарядов. В результате обстрелов повреждено почти 900 домов и 156 объектов инфраструктуры.